Ver Gimnasia vs. Huracán en vivo online por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Cómo ver Gimnasia vs. Huracán en vivo online sin riesgos y de forma legal.

En el arranque de una nueva jornada de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino, Gimnasia y Esgrima La Plata recibe a Huracán en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. Ambos equipos marchan con 14 unidades en la mitad de tabla de la Zona B e irán en búsqueda de un triunfo que les permita posicionarse en puestos de clasificación a playoffs, a falta de tres partidos para el cierre de la fase regular.

El cuadro local llega al cruce tras dos derrotas consecutivas ante Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia de Mendoza, y precisa sumar de a tres para no seguir cayendo posiciones. Además, el entrenador Fernando Zaniratto deberá tener en cuenta que el 'Lobo' enfrentará a Camioneros el próximo jueves 9 de abril por los 32vos de final de la Copa Argentina, un compromiso que tal vez lo obligue a controlar la cantidad de minutos que juegan sus figuras para cuidarlas de cara al encuentro.

Por su parte, los dirigidos por Diego Martínez llegan justamente tras imponerse en su partido de Copa Argentina contra Olimpo de Bahía Blanca por un ajustado 2 a 1 el domingo pasado, aprovechando el parate por la doble fecha FIFA. Sin embargo, en el Torneo Apertura el panorama no es positivo: acumula tres encuentros seguidos sin ganar (una caída ante River Plate y dos empates ante Aldosivi y Barracas Central) y todavía no logró ganar en condición de visitante en la presente edición.

Por dónde ver Gimnasia de La Plata vs. Huracán

Ver partidos por Fútbol Libre o Super TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es por los canales legales.

El encuentro entre Gimnasia y Huracán será transmitido por ESPN Premium.

Las posibles formaciones de Gimnasia y Huracán

Gimnasia : Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Lucas Castro, Ignacio Miramón, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández, Marcelo Torres y Manuel Panaro. DT: Fernando Zaniratto .

: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Lucas Castro, Ignacio Miramón, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández, Marcelo Torres y Manuel Panaro. DT: Fernando . Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Lucas Blondel, Facundo Waller, Leonardo Gil, Óscar Romero; Thaiel Peralta; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Todos los partidos de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026

Miércoles 1 de abril

Lanús 0-0 Platense (Zona A).

Jueves 2 de abril

Barracas Central 1 - 2 Sarmiento (Zona B).

Tigre 0 - 2 Independiente Rivadavia (Zona B).

Talleres 0 - 1 Boca (Zona A).

Viernes 3 de abril

Gimnasia (M) 3 - 2 Vélez (Zona A).

17.15 | Unión 2 - 0 Deportivo Riestra (Zona A).

19.30 | San Lorenzo 1 - 0 Estudiantes (Zona A).

Sábado 4 de abril

13.30 | Aldosivi 0 - 0 Estudiantes (RC) (Zona B).

17.30 | Independiente 1 - 0 Racing (Interzonal).

21.00 | Rosario Central 2 - 1 Atlético Tucumán (Zona B).

Domingo 5 de abril

15.30 | Gimnasia – Huracán (Zona B).

18.00 | River – Belgrano (Zona B).

20.30 | Central Córdoba – Newell’s (Zona A).

Lunes 6 de abril