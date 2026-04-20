El gobierno de Cuba confirmó que recientemente se llevó a cabo una reunión con representantes de Estados Unidos en La Habana, en un contexto de creciente tensión bilateral. El encuentro, que hasta ahora había trascendido solo a través de medios estadounidenses, fue reconocido oficialmente por la Cancillería cubana, que evitó dar detalles precisos sobre su contenido pero dejó entrever diferencias clave entre ambas partes.

La gestión cubana reconoció por primera vez la realización de una reunión con funcionarios estadounidenses en la isla, un dato que hasta el momento se sostenía únicamente en versiones periodísticas. La confirmación llegó a través del diario oficial Granma, que citó declaraciones del subdirector general encargado de Estados Unidos en la Cancillería, Alejandro García del Toro. "Es un asunto sensible que, como hemos dicho, manejamos con discreción. Pero puedo confirmar que recientemente se celebró aquí en Cuba un encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos", dijo Del Toro.

Según trascendió, por el lado estadounidense participaron funcionarios de nivel intermedio del Departamento de Estado, mientras que la delegación cubana estuvo encabezada por autoridades con rango de viceministro.

Uno de los puntos más delicados del encuentro gira en torno a la situación de presos políticos en Cuba. Versiones difundidas en medios de Estados Unidos indicaban que Washington habría exigido la liberación de ciertos detenidos en un plazo de dos semanas como gesto inicial para avanzar en el diálogo bilateral. Entre los nombres mencionados en esas publicaciones aparecen figuras del ámbito cultural y opositor, como Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo.

No obstante, desde La Habana desestimaron esa versión. García del Toro aseguró que en la reunión no se establecieron plazos ni se formularon exigencias de este carácter, en clara respuesta a las filtraciones periodísticas que hablaban de un ultimátum.

El bloqueo energético, eje central del reclamo cubano

Durante el encuentro, el Gobierno cubano puso el foco en una de sus principales preocupaciones actuales: el impacto del bloqueo energético impuesto por Estados Unidos. Según explicó el diplomático, este tema ocupó un lugar prioritario en la agenda de la delegación de la isla.

Desde La Habana sostienen que las restricciones afectan directamente el suministro de combustibles, lo que agrava la crisis energética que atraviesa el país. Los apagones prolongados y la paralización de sectores clave de la economía son algunas de las consecuencias señaladas. En ese sentido, el funcionario calificó estas medidas como una forma de coerción económica que perjudica a toda la población y cuestionó su legitimidad en el marco del comercio internacional.