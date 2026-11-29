España celebra este domingo 29 de noviembre unas elecciones generales anticipadas que definirán el rumbo político de Europa. En una contienda atravesada por la polarización ideológica, la crisis habitacional y los ecos internacionales de Donald Trump y Javier Milei, más de 38,7 millones de electores decidirán entre la continuidad de una coalición progresista liderada por Pedro Sánchez (PSOE) o un giro conservador encabezado por Alberto Núñez Feijóo (PP) con el apoyo indispensable de Santiago Abascal (Vox). Como resumió en diálogo con El Destape la politóloga española Cristina Monge Lasierra, por primera vez desde el franquismo se plantea de forma abierta la llegada de la ultraderecha al Gobierno.

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¿Cómo llegó España a estas elecciones anticipadas y quiénes son los candidatos?

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La convocatoria al 29-N no estaba en los planes originales de la legislatura, prevista inicialmente para 2027. Sin embargo, el 5 de octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretó la disolución de las Cortes Generales tras sufrir un bloqueo parlamentario que tumbó en el Congreso dos decretos urgentes en materia de vivienda —conocidos como los "decretos Maricarmen"—. Con la pérdida de la mayoría operativa junto a sus socios habituales y un frente judicial abierto por denuncias que salpicaron al oficialismo, el mandatario socialista apostó por adelantar las urnas 54 días después de la firma del decreto.

No es la primera vez que Sánchez recurre al adelanto electoral: ya lo había hecho en 2019 —tras el rechazo a los Presupuestos y luego en la repetición de noviembre— y en julio de 2023, luego del revés en las municipales y autonómicas.

La boleta nacional presenta cuatro grandes espacios en disputa por los 350 escaños del Congreso de los Diputados:

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) : Encabezado por el actual presidente Pedro Sánchez , busca revalidar su mandato reivindicando la agenda de derechos sociales y frenando un eventual desembarco de la extrema derecha en La Moncloa.

: Encabezado por el actual presidente , busca revalidar su mandato reivindicando la agenda de derechos sociales y frenando un eventual desembarco de la extrema derecha en La Moncloa. Partido Popular (PP) : Liderado por Alberto Núñez Feijóo , intenta capitalizar el desgaste oficialista con un discurso centrado en "verdad, decencia y gestión", aunque ya sin ocultar su disposición a gobernar junto a Vox.

: Liderado por , intenta capitalizar el desgaste oficialista con un discurso centrado en "verdad, decencia y gestión", aunque ya sin ocultar su disposición a gobernar junto a Vox. Vox : Con Santiago Abascal al frente, la formación ultraderechista llega fortalecida y con la llave de gobernabilidad de la derecha, impulsando un programa de recorte del gasto público, endurecimiento migratorio y negacionismo climático.

: Con al frente, la formación ultraderechista llega fortalecida y con la llave de gobernabilidad de la derecha, impulsando un programa de recorte del gasto público, endurecimiento migratorio y negacionismo climático. Frente Amplio: La nueva coalición a la izquierda del PSOE —heredera de Sumar— postula a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, con foco en la emergencia habitacional y los servicios públicos, mientras Podemos compite por separado con escasas chances de obtener representación.

"Es la primera vez desde el franquismo en que podemos tener un gobierno con la ultraderecha dentro del Ejecutivo de forma clara", advirtió en diálogo con este medio la socióloga y politóloga española Cristina Monge Lasierra, profesora de la Universidad de Zaragoza, presidenta de la asociación +Democracia y ganadora del Premio Paidós 2026.

Según explicó la especialista, en los comicios de 2023 Feijóo aún intentaba marcar distancia discursiva respecto de Abascal. Tres años después, con alianzas consolidadas en varias comunidades autónomas y ayuntamientos, el líder popular asumió desde el inicio de la campaña que su eventual presidencia pasará por un acuerdo con Vox.

¿Qué dicen las encuestas antes del 29-N y qué pasó en el debate clave?

Antes del inicio de la veda —que rige desde el martes 24 de noviembre—, la mayoría de las encuestadoras privadas ubicaron al Partido Popular en primer lugar, pero con una ventaja que se fue estrechando a medida que avanzó la campaña.

Fuerza política Candidato/a Promedio encuestas privadas (Onda Cero) GAD3 (ABC) 40dB (El País/SER) CIS (oficial) PP Alberto Núñez Feijóo 31,5% 131 escaños 31,8% 24,7% PSOE Pedro Sánchez 29,0% 110 escaños 30,9% 34,4% Vox Santiago Abascal 17,8% 63 escaños 17,3% 15,6% Frente Amplio Ada Colau 6,8% 7 escaños — —

Mientras sondeos como GAD3 proyectan una holgada mayoría absoluta de 194 diputados entre PP y Vox (el umbral son 176), mediciones como 40dB muestran un virtual empate técnico en intención de voto entre populares y socialistas, y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) otorga casi 10 puntos de ventaja al PSOE.

Ese repunte progresista tiene una explicación sociológica clara para Monge Lasierra: "Antes de convocar elecciones, se veía al votante conservador hipermovilizado y, sin embargo, al votante progresista muy desencantado y muy desmovilizado. Eso cambia radicalmente desde el momento en que se convocan elecciones y va in crescendo". La politóloga proyectó que España podría ubicarse "entre los tres mayores índices de participación de la democracia" desde 1977.

La definición, sin embargo, sigue abierta. De acuerdo con la académica, alrededor del 20% del electorado suele definir su voto en la última semana, con un núcleo duro de indecisos —donde predominan jóvenes y mujeres— que pudo terminar de inclinarse tras el debate a cuatro televisado del pasado jueves por la noche.

El cruce más tenso estalló cuando Feijóo respondió con una crítica a Sánchez por su visita a Paiporta —uno de los municipios más golpeados por la DANA en Valencia— y apuntó contra la candidata del Frente Amplio: "Buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta. Y usted calladita", pese a que Colau ya había dejado la alcaldía de Barcelona cuando ocurrieron las inundaciones y tampoco integraba el Ejecutivo nacional.

La expresión disparó una reacción inmediata en el plató. "¿Por qué habla de calladita, señor Feijóo? Un poco de respeto. Pero qué machismo es este, señor Feijóo", lo interpeló Sánchez. Al retomar la palabra, Colau también le reprochó el tono y el gesto: "Dice que creció entre mujeres y le enseñaron, pero no le enseñaron mucho porque interrumpe mucho y encima me manda a callar".

A la salida del estudio, el líder del PP intentó bajar el tono ante la prensa —"Si he molestado a alguien, por supuesto lo retiro, pero ya está bien de hacer teatrillo"—, pero poco después, en la sede del partido en Madrid, redobló la apuesta ante sus seguidores usando el diminutivo en plural para acusar a los socios de izquierda de Sánchez de haber estado "calladitos y calladitas durante todos los años de corrupción".

De cara al día después, Monge Lasierra advirtió que las encuestas reflejan "escenarios muy, muy diferentes" y anticipó un resultado estrecho que condicionará la gobernabilidad: "Si hay un gobierno, tanto de un color como de otro, con una minoría muy ajustada, pues desde luego eso lleva a la inestabilidad y lleva a un margen de maniobra muy estrecho para poder tomar decisiones de calado. Yo sí que creo que finalmente la balanza se decantará de un lado o de otro, pero por muy poquito margen. Yo no veo grandes mayorías en estos momentos de coaliciones. Y entonces, es un gobierno inestable, es un gobierno precario, es un gobierno que lo va a tener difícil para poder hacer reformas o tomar decisiones de calado". Aun así, subrayó que la sociedad española hoy vuelve a ordenarse, de forma "mucho más dramática", en torno a elegir entre izquierda y derecha.

De la gestión a la batalla ideológica: el giro de la campaña

El gobierno de Sánchez llega a las urnas golpeado por las dificultades para contener el precio de los alquileres, tragedias ferroviarias y denuncias de corrupción. Sin embargo, la conversación pública no giró en torno a los balances administrativos.

"Esta campaña no se habla de gestión, apenas se está hablando de gestión. Es la campaña más ideológica que yo recuerdo, nunca jamás en España", analizó Monge Lasierra. Para la politóloga, el PSOE logró instalar el marco izquierda frente a derecha, un terreno en el que el PP tampoco pudo sacar ventaja: las comunidades autónomas —que tienen la competencia directa en vivienda y son gobernadas en su mayoría por los populares— exhiben peores indicadores habitacionales que las administraciones socialistas o nacionalistas como el País Vasco.

Esa mutación ideológica se percibe con nitidez en el retroceso de la agenda climática y de género en las regiones gobernadas por la derecha. Según advirtió la profesora, "el Partido Popular vuelve a ser negacionista de la mano de Vox. En las comunidades donde gobiernan, está desapareciendo la denominación 'cambio climático' de cosas como el nombre de los institutos públicos. O de las leyes o de las políticas públicas. Igual que está desapareciendo el nombre de violencia machista. Ayer fue el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, contra la Violencia Machista, y en los eventos, en los actos institucionales del Partido Popular en las comunidades autónomas, no se nombró la expresión violencia machista. Y de la misma manera están borrando la expresión cambio climático, emergencia climática, el calentamiento global; todo eso está borra— están borrando".

Para la investigadora, el giro de fondo pasa por la asimilación programática del bloque conservador: "Entonces, aquí la novedad no es que la ultraderecha sea negacionista, ya lo sabíamos. La novedad es que el Partido Popular, que no lo era, está comprando ese marco".

El factor Javier Milei y el espejo global de España

Aunque la realidad económica argentina no ocupa el centro de la agenda cotidiana española, la figura de Javier Milei se coló de lleno en la recta final tras realizar dos visitas a España en el último mes y medio —una marcada por sus insultos a Sánchez y otra por su desplante a la cena oficial de los reyes en la Cumbre Iberoamericana—, lo que llevó al presidente español a utilizar el modelo libertario como advertencia de campaña sobre lo que implicaría un triunfo de las derechas.

Para Monge Lasierra, el peso de Milei en la contienda no responde a un conocimiento profundo de la coyuntura argentina en la sociedad española, sino a su cercanía política con la dirigencia conservadora madrileña. Al referirse a la segunda visita, la politóloga recordó que "el Partido Popular le prohibió a Ayuso que tuviera una reunión con él y la hiciera pública, es decir, que hubiera una foto. Porque el Partido Popular sabe que efectivamente esas fotos junto a Milei le son inconvenientes, le incomodan. ¿Qué ocurrió? Pues que se reunieron efectivamente y la foto la hizo él y la distribuyó por redes sociales él. Con lo cual el efecto al final fue el mismo, ¿no? Pero, pero la importancia que tiene Milei en campaña no es porque nosotros sepamos mucho de Argentina, que lamentablemente no es así, es porque es, eh, la mano amiga de Isabel Díaz Ayuso".

De cara a la apertura de las urnas este domingo, la politóloga resumió el alcance histórico de la votación española para el tablero internacional y para América Latina: "Estas elecciones España decide si forma parte de la ola trumpista o si, por el contrario, ya forma parte de la reacción democrática que hay frente a esa ola trumpista, siguiendo la estela de Lula en Brasil, la derrota de Trump en Estados Unidos en las midterm o de Netanyahu en Israel. Esto es muy importante en Europa, porque somos el primer país que vota en el nuevo ciclo electoral que empieza ahora".