Quiénes integran el PP de España: así es el Partido Popular en las elecciones 2026

Este domingo 29 de noviembre se realizarán las elecciones generales en España y el Partido Popular (PP) es uno de los grandes protagonistas, ya que lidera las encuestas. Encabezada por Alberto Núñez Feijóo, la fuerza intenta hacerse con la mayoría en el Congreso y desplazar del poder al presidente Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

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Quién es quién en el Partido Popular de España: los integrantes del PP

El PP nació el 20 de enero de 1989 y hoy se ubica en el espacio que va de la centroderecha a la derecha, y estos son algunos de sus principales referentes:

Alberto Núñez Feijóo: presidente del partido, diputado y nuevamente candidato a encabezar el Gobierno. Antes estuvo al frente de la Xunta de Galicia en 2009 y hasta el 2022. En concreto, es licenciado en Derecho y fue funcionario de la administración pública antes de meterse de lleno en la política. Durante el gobierno de José María Aznar presidió el Instituto Nacional de Salud (entre 1996 y 2000) y la empresa estatal Correos (entre 2000 y 2003). Posteriormente regresó a Galicia, donde se incorporó al gobierno de Manuel Fraga.

Miguel Tellado: es el secretario general, es decir, el número dos de la organización. También es el responsable de la campaña.

es el secretario general, es decir, el número dos de la organización. También es el responsable de la campaña. Ester Muñoz: portavoz del bloque en Diputados, fue elegida además como vocera de campaña.

portavoz del bloque en Diputados, fue elegida además como vocera de campaña. Alicia García: es la portavoz del PP en el Senado.

es la portavoz del PP en el Senado. Borja Sémper: se desempeña como vicesecretario de Cultura y portavoz nacional.

se desempeña como vicesecretario de Cultura y portavoz nacional. Alma Ezcurra: eurodiputada y vicesecretaria de Coordinación Sectorial, quedó a cargo del programa electoral

eurodiputada y vicesecretaria de Coordinación Sectorial, quedó a cargo del programa electoral Cuca Gamarra: vicesecretaria y diputada, antecedió a Tellado en la Secretaría General.

vicesecretaria y diputada, antecedió a Tellado en la Secretaría General. Elías Bendodo: es otro de los vicesecretarios y tiene una banca en el Congreso.

Los dirigentes que respaldan a Feijóo

El 19 de octubre, el líder opositor reunió en Madrid a cerca de 550 dirigentes. Allí saludó a 16 figuras ubicadas en la primera fila, una imagen que alimentó las especulaciones sobre un posible gabinete. Además de Muñoz, Gamarra, Bendodo, Ezcurra, Sémper y García, estuvieron:

Ignacio Dancausa.

Ildefonso Castro.

Cayetana Álvarez de Toledo.

Alfonso Serrano.

Pedro Manuel Rollán.

Alberto Nadal.

Carmen Fúnez.

Javier de Andrés.

Sergio Sayas.

Alejandro Fernández.

La presencia en ese sector no implica un lugar asegurado en un eventual Gobierno. De todas formas, si mostraron su respaldo. Feijóo se comprometió a armar un gabinete de 14 ministerios que, en caso de una coalición, también debería incluir a representantes de Vox.

Qué propone el PP en las elecciones generales 2026

En aquel encuentro, el candidato firmó de forma simbólica un "Contrato con España", compuesto por 12 compromisos. Los ejes de la campaña del PP son: