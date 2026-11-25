Quién gana las elecciones en España 2026, según la última encuesta publicada el 23 de noviembre 2026

A seis días de las elecciones generales del 29 de noviembre en España, las encuestadoras dieron a conocer los últimos números, antes de la veda electoral. Sin embargo, los últimos dos sondeos lanzaron resultados diferentes, uno le otorgan el triunfo al Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo y el otro al PSOE de Pedro Sánchez.

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Quién gana las elecciones en España 2026, según la última encuesta

En concreto, el cierre de la campaña lo encuestaron 40 dB para El País y la Cadena SER, y el barómetro de noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Qué dice la última encuesta de 40dB

El relevamiento de 40dB se basó en 7.500 entrevistas hechas entre el 10 y el 21 de noviembre. Según el estudio, e l PP de Alberto Núñez Feijóo sería la primera fuerza, con el 31,8% de los votos , un punto y medio por debajo de su desempeño en 2023. Mientras que el PSOE de Pedro Sánchez aparece muy cerca, con 30,9%.

, un punto y medio por debajo de su desempeño en 2023. Mientras que La diferencia es de apenas nueve décimas, por lo que la definición del primer puesto sigue abierta y bajo un empate técnico. Por su parte, Vox, de Santiago Abascal, llegaría al 17,3%, casi cinco puntos más que el 12,4% que obtuvo en las elecciones anteriores. Más a la izquierda, el Frente Amplio sumaría 5,7% junto con las coaliciones territoriales, y Podemos quedaría en 1,1%.

Respecto al armando en el Congreso, el estudio proyecta:

El PP obtendría 130 escaños, dos de ellos aportados por la alianza con UPN en Navarra. Serían siete menos que en 2023. Vox subiría a 57 diputados , 24 más que hace tres años. Entre ambos reunirían 187 bancas, bastante por encima de las 176 necesarias para tener mayoría absoluta.

dos de ellos aportados por la alianza con UPN en Navarra. Serían siete menos que en 2023. , 24 más que hace tres años. bastante por encima de las 176 necesarias para tener mayoría absoluta. El PSOE llegaría a 124 representantes, tres más que en los comicios anteriores .

. El Frente Amplio y sus coaliciones territoriales quedarían con 9 escaños, 22 menos que antes.

Entre las fuerzas nacionalistas y regionalistas, el sondeo adjudica estos escaños:

Esquerra Republicana : 10 (tres más que ahora).

Bildu : 7 (uno más).

Junts : 4 (tres menos).

PNV : 3 (dos menos).

Adelante Andalucía : 3.

BNG : 2 (uno más).

Coalición Canaria: 1.

Con estos números, los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez en 2023 sumarían 162 diputados, 14 menos que entonces.

Sánchez queda como líder mejor valorado, frente a la coalición del PP-Vox con más votos

De todas formas, el estudio muestra una paradoja: Sánchez es el candidato elegido por más personas para presidir el Gobierno, con 33%. Feijóo está nueve puntos por debajo y Abascal, catorce. Aun así, cuando se pregunta por la combinación de gobierno que prefieren, la más votada es una alianza entre PP y Vox, con 24,8%. Supera por tres puntos a una coalición entre el PSOE y el Frente Amplio.

La izquierda se aferra a la participación como posible factor de cambio. Según 40dB, 68,5% de los encuestados asegura que irá a votar. En 2023, 61% había anticipado que lo haría y la concurrencia real fue de 66,6%.

El CIS muestra un panorama opuesto

El estudio del CIS, realizado con más de 8.000 entrevistas entre el 10 y el 17 de noviembre, ubica al PSOE primero, con 34,4% de intención de voto. Eso representa 1,1 puntos más que en el macrosondeo preelectoral del 12 de noviembre. Mientras que el PP bajaría 0,8 puntos y quedaría con 24,7%, a 9,7 puntos de distancia. Vox cae 2,8 puntos, hasta 15,6%, y pasa al tercer lugar.

El trabajo de campo del CIS se realizó después del accidente ferroviario de Urda, en Toledo, ocurrido el 28 de octubre. Murieron 69 personas y el ministro de Transportes, Óscar Puente, renunció.