A ocho días de las elecciones generales en España, el presidente y candidato del oficialismo Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, encabezaron este sábado dos de los principales actos de campaña y convocaron a sus militantes a redoblar esfuerzos para el último tramo electoral. El mandatario defendió su política migratoria y advirtió sobre "una alianza entre las derechas", mientras que su principal rival pidió "no confiarse" de las encuestas y aseguró que el Partido Socialista "es más peligroso cuando está debilitado".

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Sánchez encabezó un multitudinario acto en Tenerife, donde reivindicó el aporte de la población migrante al desarrollo económico de las Islas Canarias y del conjunto de España. El candidato socialista también reconoció la solidaridad de los habitantes de El Hierro con las personas que llegan al archipiélago, a la par que cuestionó los discursos del PP y Vox sobre la inmigración.

"Reconocer derechos a la población migrante que está con nosotros contribuyendo a la prosperidad de las Islas Canarias y del conjunto de la sociedad española, esa es la buena política", sostuvo el presidente. En contraposición, calificó de "mala educación" algunas declaraciones de dirigentes opositores y apuntó contra la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo por sus dichos sobre la necesidad de inmigrantes mientras los españoles se dedican a tener hijos.

El mandatario también buscó polarizar la disputa electoral y presentó al PP y Vox como expresiones de un mismo proyecto político. Según Sánchez, el 29 de noviembre no se enfrentarán dos derechas diferentes, sino "una única involución" que amenaza con derogar la ley de eutanasia y recortar el derecho al aborto.

Sánchez apunta contra la derecha y Feijóo pide no confiarse

Sobre el final de su discurso, Sánchez presentó a su partido como "la alternativa" para sostener las políticas de ampliación de derechos. También defendió las medidas económicas de su Gobierno en materia de empleo y vivienda, entre ellas la prórroga del impuesto a la banca, cuya recaudación estará destinada a financiar vivienda protegida.

"Solo hay una papeleta que puede frenarles, la del PSOE", afirmó Sánchez.

El acto reunió a unas 3.000 personas, según cifras del PSOE, y contó con la presencia del ministro y referente socialista en Canarias, Ángel Víctor Torres. Sánchez elogió su gestión durante las distintas crisis que atravesó el Gobierno y lo definió como "uno de los mejores ministros".

Feijóo cruzó a Sánchez y exigió reforzar los esfuerzos

Del otro lado, Feijóo encabezó el acto central del PP en la plaza de toros de Valencia, ante unas 12.000 personas, según estimaciones del espacio. El dirigente convocó a su militancia a intensificar la campaña y pidió evitar "cualquier señal de relajación" frente a los comicios.

"Los conocemos, son capaces de todo y heridos son todavía más peligrosos", afirmó en referencia a Sánchez y al PSOE. También pidió a sus seguidores que se multipliquen "por diez" durante los últimos días de campaña y advirtió que las encuestas no deben generar confianza anticipada.

El líder popular también aprovechó el escenario valenciano para prometer que, si llega al Gobierno, responderá ante las catástrofes poniendo "todos los recursos del Estado" al servicio de la población, sin cálculos partidarios ni demoras.

En las elecciones de 2023, el PP obtuvo 13 de los 33 diputados en juego en la Comunidad Valenciana y consiguió, junto a Vox, una mayoría absoluta en el ámbito autonómico. Ahora, Feijóo busca mejorar esos resultados y consolidar una victoria que le permita llegar a La Moncloa.

Cómo se organiza el PP para la última semana de campaña

La campaña continuará durante la próxima semana con entrevistas, actos en Alicante y Madrid y un debate televisivo entre cuatro candidatos previsto para el jueves. El viernes tendrá lugar el cierre electoral del PP, cuya sede todavía depende de la evolución de sus encuestas internas.