España volverá a celebrar elecciones el próximo domingo 29 de noviembre de 2026. Los españoles acudirán a las urnas para renovar las Cortes Generales, es decir, el Congreso que luego definirá al presidente. Los ciudadanos españoles que residen en Argentina tendrán un calendario propio para emitir su voto.

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Qué se vota en las elecciones de España

Durante los comicios del próximo domingo 29 de noviembre, los españoles renovarán las Cortes Generales:

Congreso de Diputados

El Senado

En concreto, los españoles no votan directamente a su presidente, sino a las representantes del parlamento. Luego, el Congreso de los Diputados decide al nuevo mandatario, sucesor de Pedro Sánchez, mediante un proceso llamado investidura.

¿Quiénes pueden votar desde el exterior?

Según informó el Consulado General de España en Buenos Aires, hay dos grupos habilitados para participar desde el consulado:

Residentes en la demarcación consular (voto CERA) : personas de nacionalidad española con alta como residentes que figuren en el censo de españoles residentes ausentes para estos comicios. Es el caso de los españoles que viven en Argentina

: personas de nacionalidad española con alta como residentes que figuren en el censo de españoles residentes ausentes para estos comicios. Es el caso de los españoles que viven en Argentina Personas temporalmente en el exterior (voto ERTA): quienes figuren en el censo de residentes en España y estén inscriptas como no residentes en el Registro de Matrícula Consular.

Cómo votar desde Argentina

Los ciudadanos españoles que quieran votar desde Argentina no deben presentar una solicitud previa. La documentación electoral se envía por correo al domicilio de inscripción de cada elector, con un primer envío entre fines de octubre y comienzos de noviembre y un segundo con las papeletas, cuyo plazo se amplió hasta el 11 de noviembre, salvo que haya impugnaciones a las candidaturas, en cuyo caso podría demorarse hasta el 14 de noviembre.

Quienes aún no tengan las papeletas pueden descargarlas del sitio del Instituto Nacional de Estadística de España hasta el 26 de noviembre. Luego, pueden optar por una de las dos formas de emitir el voto:

Por correo postal: el sobre debe llegar a la oficina consular, se puede hasta más tardar el 24 de noviembre. No son válidos los sobres recibidos antes de la proclamación definitiva de las candidaturas.

el sobre debe llegar a la oficina consular, se puede hasta más tardar el 24 de noviembre. No son válidos los sobres recibidos antes de la proclamación definitiva de las candidaturas. En persona: del 21 al 26 de noviembre, ambos días incluidos, en el Consulado General de España en Buenos Aires (Guido 1760-1770, Ciudad de Buenos Aires), de 10 a 19.

Los electores del censo CERA que estén en España durante el proceso pueden pedir el voto por correo, como los residentes en ese país, hasta el 19 de noviembre en cualquier oficina de Correos, y deben enviarlo antes del 25 de noviembre.