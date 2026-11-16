Países europeos exigen a Israel que deje ingresar ayuda humanitaria a Gaza

Las autoridades de Irán afirmaron que un total de cuatro buques sufrieron incendios tras chocar con minas navales en el estrecho de Ormuz, incluidos dos petroleros que se habrían hundido en la zona, sin que por ahora haya informaciones sobre posibles víctimas en estos incidentes.

La Armada de Irán informó de que un petrolero chocó con una mina en la zona oriental de la vía cuando navegaba "con los sistemas de navegación apagados" y sin autorización de las fuerzas iraníes. "El resultado de cualquier movimiento ilegal, sin coordinación con las Fuerzas Armadas y contra las regulaciones, es encontrarse con minas e incendios", advirtió.

Tras ello, la Armada de la Guardia Revolucionaria indicó que otros dos petroleros sufrieron "varias explosiones muy potentes" tras colisionar con minas en la ruta sur del estrecho, garantizada como segura por parte de Estados Unidos, tal y como ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

"Estos dos buques cisterna infractores explotaron a poca distancia de los dos anteriores, con lo que ya son seis los que se incendian y se hunden en el estrecho de Ormuz desde ayer", dijo, antes de subrayar que "la contaminación derivada de las explosiones de estos buques se ha extendido por toda la costa y las aguas del estrecho de Ormuz".