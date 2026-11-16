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Guerra en Irán

Países europeos exigen a Israel que deje ingresar ayuda humanitaria a Gaza

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Australia, Canadá, Italia y Reino Unido instaron al gobierno israelí a permitir el acceso de 150.000 tiendas de campaña al territorio palestino.

Franja de Gaza

Los ministros de Exteriores de Australia, Canadá, Italia y Reino Unido instaron este lunes al Gobierno de Israel a poner fin de inmediato a los bloqueos fronterizos y permitir el acceso "rápido y sin trabas" de la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Además, los rebeldes hutíes del Yemen reivindicaron nuevos ataques con misiles contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid y el Centro Financiero de Riad, Arabia Saudita, mientras que Irán afirmó que cuatro buques han sufrido incendios tras chocar con minas navales en el estrecho de Ormuz.

 

Irán afirma que cuatro buques fueron impactados por minas en el estrecho de Ormuz

Las autoridades de Irán afirmaron que un total de cuatro buques sufrieron incendios tras chocar con minas navales en el estrecho de Ormuz, incluidos dos petroleros que se habrían hundido en la zona, sin que por ahora haya informaciones sobre posibles víctimas en estos incidentes.

 

La Armada de Irán informó de que un petrolero chocó con una mina en la zona oriental de la vía cuando navegaba "con los sistemas de navegación apagados" y sin autorización de las fuerzas iraníes. "El resultado de cualquier movimiento ilegal, sin coordinación con las Fuerzas Armadas y contra las regulaciones, es encontrarse con minas e incendios", advirtió.

 

Tras ello, la Armada de la Guardia Revolucionaria indicó que otros dos petroleros sufrieron "varias explosiones muy potentes" tras colisionar con minas en la ruta sur del estrecho, garantizada como segura por parte de Estados Unidos, tal y como ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

 

"Estos dos buques cisterna infractores explotaron a poca distancia de los dos anteriores, con lo que ya son seis los que se incendian y se hunden en el estrecho de Ormuz desde ayer", dijo, antes de subrayar que "la contaminación derivada de las explosiones de estos buques se ha extendido por toda la costa y las aguas del estrecho de Ormuz".

Los hutíes reivindicaron nuevos ataques al aeropuerto saudí de Riad

Los rebeldes hutíes del Yemen reivindicaron el domingo nuevos ataques con misiles contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid y el Centro Financiero de Riad, así como contra concentraciones de fuerzas saudíes en la provincia suroccidental yemení de Lahj, en medio de los enfrentamientos entre los insurgentes y Arabia Saudita.

 

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, afirmó en un mensaje publicado en su cuenta de X que los proyectiles impactaron directamente en sus objetivos y causaron decenas de muertos y heridos, además de destruir un elevado número de vehículos. Estas afirmaciones no han podido ser verificadas de forma independiente.

 

Asimismo, indicó que los insurgentes dispararon otros seis misiles balísticos contra posiciones de las fuerzas saudíes en el campamento de Qawah y zonas adyacentes, en la provincia de Lahj, donde afirmó que se encontraban efectivos saudíes.

 

Sarea negó las informaciones difundidas por Arabia Saudita sobre la interceptación de dos drones en los cielos de La Meca y otro en Medina, y las calificó de "mentira y calumnia".

 

El portavoz insistió en que las operaciones de los hutíes contra territorio saudita se dirigen exclusivamente contra instalaciones petroleras y bases militares, y acusó a Riad de utilizar la protección de los lugares sagrados del islam para ocultar sus pérdidas militares.

Australia, Canadá, Italia y Reino Unido exigieron a Israel que deje entrar ayuda humanitaria en Gaza

Los ministros de Exteriores de Australia, Canadá, Italia y Reino Unido instaron este lunes al Gobierno de Israel a poner fin de inmediato a los bloqueos fronterizos y permitir el acceso "rápido y sin trabas" de la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, denunciando que 150.000 tiendas de campaña y suministros vitales permanecen retenidos en la frontera pese al agravamiento de la crisis con la llegada del invierno.

 

En un comunicado conjunto difundido por sus respectivas carteras diplomáticas, los cuatro países advirtieron de que la situación sobre el terreno en el enclave palestino es "crítica" y se vio agravada por las recientes inundaciones provocadas por "la primera tormenta del invierno".

 

"La población de Gaza necesita desesperadamente refugio y asistencia humanitaria. Sin embargo, 150.000 tiendas de campaña y otros suministros vitales están retenidos en la frontera y se impide su entrada en Gaza", lamentaron los titulares de Exteriores, subrayando que esta situación es "totalmente reversible" si se actúa antes de que el invierno se instale por completo.

 

Por ello, los cuatro gobiernos exigieron a las autoridades israelíes que abran los pasos fronterizos, autoricen el ingreso de los refugios y permitan la entrada de artículos de doble uso necesarios para las operaciones humanitarias y la recuperación temprana "antes de que sea demasiado tarde". Asimismo, apelaron a todas las partes a aplicar el Plan Integral para Gaza, respetando el alto el fuego y sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional Humanitario.
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