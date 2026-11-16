Países europeos exigen a Israel que deje ingresar ayuda humanitaria a Gaza

Los rebeldes hutíes del Yemen reivindicaron el domingo nuevos ataques con misiles contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid y el Centro Financiero de Riad, así como contra concentraciones de fuerzas saudíes en la provincia suroccidental yemení de Lahj, en medio de los enfrentamientos entre los insurgentes y Arabia Saudita.
El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, afirmó en un mensaje publicado en su cuenta de X que los proyectiles impactaron directamente en sus objetivos y causaron decenas de muertos y heridos, además de destruir un elevado número de vehículos. Estas afirmaciones no han podido ser verificadas de forma independiente.
Asimismo, indicó que los insurgentes dispararon otros seis misiles balísticos contra posiciones de las fuerzas saudíes en el campamento de Qawah y zonas adyacentes, en la provincia de Lahj, donde afirmó que se encontraban efectivos saudíes.
Sarea negó las informaciones difundidas por Arabia Saudita sobre la interceptación de dos drones en los cielos de La Meca y otro en Medina, y las calificó de "mentira y calumnia".
El portavoz insistió en que las operaciones de los hutíes contra territorio saudita se dirigen exclusivamente contra instalaciones petroleras y bases militares, y acusó a Riad de utilizar la protección de los lugares sagrados del islam para ocultar sus pérdidas militares.