Rajoy cuestionó los ataques de Milei a Sánchez: "Se puede ser más fino"

El expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy cuestionó los ataques del presidente Javier Milei contra su par español, Pedro Sánchez, y consideró que el mandatario argentino debería moderar sus declaraciones. "Se puede ser más fino", sostuvo en una entrevista en diálogo con Radio Mitre.

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Rajoy hizo referencia a los reiterados cruces de Milei con Sánchez, a quien el jefe de Estado argentino calificó de "impresentable dictador" y "zurdo" durante su última visita al país europeo. Frente a esos episodios, el dirigente del Partido Popular (PP) planteó que las diferencias ideológicas no deberían impedir el diálogo entre gobiernos. "Se puede ser más fino, decir: ‘No estoy de acuerdo con algunas de sus cosas, pero en fin, vamos a llevarnos bien’. La obligación en materia de política exterior es intentar llevarte bien con los demás, piensen como piensen", afirmó el exmandatario español.

Durante su anterior viaje a España, el presidente argentino volvió a apuntar contra Sánchez con calificativos despectivos. Sus declaraciones generaron repercusiones en el ámbito político español y se sumaron a otros cuestionamientos de Milei al periodismo, entre ellos el destrato a una periodista española que le había formulado una pregunta durante una conferencia; el ataque a la prensa española —una práctica ya habitual con los periodistas argentinos— generó una ola de repudios por parte de gran parte de los medios de comunicación del país europeo.

¿Qué dijo Rajoy sobre la economía de Javier Milei?

"Creo que la política que se está haciendo es una política de medio y largo plazo", sostuvo el expresidente español al analizar el programa económico del Gobierno argentino. También valoró la supuesta desaceleración de la inflación, aunque señaló que uno de los principales desafíos será compatibilizar el ajuste fiscal con una mejora de las condiciones económicas de la población.

Rajoy planteó la necesidad de que la reducción del gasto público pueda convivir con la recuperación del crédito, el consumo y los salarios. Además, dejó una recomendación sobre el manejo de las cuentas públicas: “No gastes lo que no tenés. Y no debas mucho”.

Además, aprovechó para hacerle sus propios cuestionamientos al gobierno de Pedro Sánchez, sobre el que sostuvo: "Lo de España es algo verdaderamente inaudito; yo no tengo calificativos para expresar lo que pasa. Están ocurriendo cosas que era imposible pensar que podían ocurrir. Ya no digo que era imposible que ocurrieran, sino ni siquiera pensar que podían ocurrir".