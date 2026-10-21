Gritos, insultos y "resta votos": el fallido paso de Milei por España

Javier Milei tuvo un paso escandaloso por España. El presidente argentino insultó a su par de ese país, Pedro Sánchez. Atacó a periodistas y justificó su frase sobre que la gente no llega a fin de mes con su modelo económico.

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¿Por qué ningún candidato de la derecha española quiso reunirse con Javier Milei?

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El mandatario fue a hacer campaña por la derecha en España, pero no tuvo encuentros con candidatos. Afirman que "una foto con Milei resta votos". Santiago Abascal, de Vox, apenas lo atendió por teléfono. Y forzaron un encuentro con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que no será candidata a nada.

Por otro lado, hubo preocupación en el entorno de Milei por un apósito grande que cubría su cuello. La principal versión es que tuvo "problemas al afeitarse" en medio de la gira, según supo el Destape.

Milei llegó ayer al mediodía a España. Se tomó el día, ya que no tuvo agenda. Recién hoy expuso ante empresarios e inversores en Nueva Economía Fórum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid.

Insultos a Pedro Sánchez y cruces con la prensa: el discurso de Milei en el Real Casino

Allí antes del acto y después, se cruzó con cronistas, los llamó "zurdos empobrecedores" y le dijo a una periodista que es "corta intelectual".

Tras el evento donde habló y llamó "dictador" a Pedro Sánchez y dijo que hay que "sacar a patadas a los socialistas", se cruzó con un periodista por su frase polémica de las últimas horas.

"No respeto tu cerebro": la insólita defensa de Milei sobre su frase de los 10 días sin comer

Milei hace días dijo: "Si se quedan sin plata verdaderamente el 20, ¿cómo viven 10 días sin comer ni beber?". Le preguntaron por esas palabras y las ratificó. "No respeto tu cerebro si pensás que podés vivir 10 días sin comer", dijo el mandatario argentino.

El encuentro forzado con Isabel Díaz Ayuso en Madrid.

Ni el gobierno argentino ni en España sabían si se daría el encuentro con Díaz Ayuso, la presidenta de la comunidad de Madrid. Finalmente ocurrió. Era importante para la Casa Rosada porque es la única reunión oficial que iba a tener Milei. Una forma de justificar el viaje.

Ayuso no será candidata. Algunos especularon que esa fue la razón por la que lo vio, ya que ningún candidato de la derecha quiso encontrarse con Milei.

De hecho, en España afirmaron que "una foto con Milei quita votos, por eso ni los candidatos de derecha lo reciben". Así lo destacó Javi Guardiola, portavoz del PSOE y diputado de la Asamblea de Madrid.

"Milei se va a reunir esta tarde con los dirigentes de la derecha, pero es curioso cómo Abascal no se quiso reunir con él. En España, que te vean en una foto con Milei te quita votos, por eso ninguno de los candidatos de la derecha se va a reunir con él", dijo Guardiola a Futurock.