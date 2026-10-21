Diputados debate endeudamiento familiar y hoy ATE marchará a la Quinta de Olivos

“Cosecha récord, producción récord de hidrocarburos, ganancia en minería, menos compra de divisas por parte del sector privado, términos de intercambio favorables. Deberíamos estar creciendo arriba del 5 % y estamos estancados creciendo menos del 2”. El diagnóstico de Ricardo Arriazu, el economista preferido de Javier Milei, indica que algo anda mal. Veterano exponente del liberalismo criollo, el creador de la tablita de Martinez de Hoz conecta los últimos 50 años de historia y ya se cansó de ver fracasar sus ideas. Arriazu habló el martes en el Alvear Palace Hotel como parte del 31° Simposio Internacional de Economía, organizado por Amigos de la Universidad de Tel Aviv en Argentina. A esa misma hora, mientras Milei aterrizaba en Madrid, un conflicto sindical paralizaba la ciudad de Buenos Aires.