A solo unas horas de haber regresado de un nuevo viaje por Estados Unidos, Javier Milei volvió subirse a un avión para irse del país. El lunes encabezó el Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026 y luego volvió a subirse al avión para viajar a España, donde dio una conferencia junto al economista libertario Jesús Huerta de Soto y se reunió con dirigentes de la derecha española. En ese sentido hay expectativa por posibles encuentros con la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y con el líder de VOX, Santiago Abascal.
Diputados debate endeudamiento familiar y hoy ATE marchará a la Quinta de Olivos
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 24 minutos
Milei volvió a atacar a Pedro Sánchez: “Impresentable dictador”
El Presidente calificó al mandatario español de “impresentable dictador” y defendió su vínculo con referentes de la derecha española. Además, destacó la gestión económica argentina
Hace 1 hora
Propiedad Privada, Discapacidad y Endeudamiento: un temario a pedir de LLA en Diputados
El oficialismo de la Cámara baja confía en tener el acompañamiento de sus socios para abrir la sesión y aprobar el temario. Segunda parte del blindaje al DNU 70/23. La oposición busca como evitar los dictamenes diluídos de la problemática con los endeudados y discapacidad.
La Cámara de Diputados tendrá su sesión mañana, en la que debatirán los proyectos de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el endeudamiento familiar y emergencia en discapacidad, que promovió el oficialismo para diluir los que presentó la oposición dura. La Libertad Avanza (LLA) confía en tener el acompañamiento de los aliados para arrancar el debate y sancionar el temario.
Hace 2 horas
ATE marchará a Olivos para protestar contra Milei: "Intimidación"
Tras el nuevo anuncio de los retiros voluntarios en el Estado, el secretario general Rodolfo Aguiar advirtió que la medida esconde "despidos extorsivos". Estatales marcharán este miércoles a las 17 hacia la Quinta presidencial.
Luego de que el gobierno de Javier Milei oficializara un Régimen de Retiro Voluntario para el personal de planta permanente de la Administración Pública Nacional (APN) centralizada y para los trabajadores con contratos por tiempo indeterminado alcanzados por la Ley 20.744, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifestó su rechazó total al plan y anunció una movilización para este miércoles a las 17 a la Quinta de Olivos bajo la consigna “No se aguanta más”.
Hace 3 horas
Conflictividad y riesgo país, camino al deadline de Milei
La caída de los bonos argentinos se combina con protestas y represión. Inflación al alza en medio de la recesión: un gobierno atrapado en el chaleco de fuerzas que diseñó. El resultado de Trump, parteaguas determinante.
“Cosecha récord, producción récord de hidrocarburos, ganancia en minería, menos compra de divisas por parte del sector privado, términos de intercambio favorables. Deberíamos estar creciendo arriba del 5 % y estamos estancados creciendo menos del 2”. El diagnóstico de Ricardo Arriazu, el economista preferido de Javier Milei, indica que algo anda mal. Veterano exponente del liberalismo criollo, el creador de la tablita de Martinez de Hoz conecta los últimos 50 años de historia y ya se cansó de ver fracasar sus ideas. Arriazu habló el martes en el Alvear Palace Hotel como parte del 31° Simposio Internacional de Economía, organizado por Amigos de la Universidad de Tel Aviv en Argentina. A esa misma hora, mientras Milei aterrizaba en Madrid, un conflicto sindical paralizaba la ciudad de Buenos Aires.