Milei volvió a atacar a Pedro Sánchez: “Impresentable dictador”

, durante su participación en el Nueva Economía Fórum 2026, realizado en Madrid. En su discurso,. En ese sentido, lanzó nuevas acusaciones contra el mandatario español y pidió “sacar a los impresentables a patadas”.

Por otra parte, Milei defendió su relación con el líder de Vox, Santiago Abascal, y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con quien tiene previsto reunirse este miércoles por la tarde. Según explicó, mantiene su apoyo a ambos dirigentes porque considera que sus propuestas pueden contribuir a mejorar la situación de España. Asimismo, volvió a cuestionar las políticas del socialismo y advirtió a los europeos sobre sus posibles consecuencias, al recomendarles que escuchen la experiencia argentina.

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En materia económica, el Presidente dedicó buena parte de su exposición a destacar las medidas implementadas por su Gobierno desde diciembre de 2023. En particular, resaltó el proceso de desregulación impulsado junto con el ministro Federico Sturzenegger y afirmó que el DNU 70/23 favoreció el crecimiento del sector energético, especialmente de la actividad de petróleo y gas, a partir de la eliminación del denominado “barril criollo”.

Milei reconoció que la situación económica actual todavía presenta dificultades, aunque defendió el rumbo de su gestión y aseguró que representa una mejora respecto de etapas anteriores. Además, destacó que la Argentina se encuentra entre los países que mantienen equilibrio fiscal financiero y sostuvo que, si se estabiliza el contexto internacional y la ciudadanía respalda la continuidad de su programa económico en las elecciones del próximo año, el país podría alcanzar el grado de inversión (investment grade) e iniciar una etapa de crecimiento sin precedentes.

Nota en desarrollo.