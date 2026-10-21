Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 21 de octubre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 8 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 21 de octubre
El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se cotiza este miércoles 21 de octubre a $1544.7 para la compra y $1546.08 para la venta, con una variación de 0,49%, mientras el mercado de bonos sigue el movimiento de los activos y los inversores observan su comportamiento dentro de la rueda financiera.
Hace 23 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 21 de octubre
Este miércoles, 21 de octubre, la cotización del dólar Oficial en el Banco Nación se actualiza con un precio de compra de $1495 y un precio de venta de $1545, mientras la variación se ubica en 0,32%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 21 de octubre
El dólar Blue se cotiza en el mercado informal a $1550 para la compra y a $1570 para la venta este miércoles, 21 de octubre, con una variación de 0,64%.
Tendencias
Las más vistas