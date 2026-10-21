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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 21 de octubre

En VIVO - Actualizado hace 5 minutos

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 21 de octubre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 21 de octubre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se cotiza este miércoles 21 de octubre a $1544.7 para la compra y $1546.08 para la venta, con una variación de 0,49%, mientras el mercado de bonos sigue el movimiento de los activos y los inversores observan su comportamiento dentro de la rueda financiera.

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Este miércoles, 21 de octubre, la cotización del dólar Oficial en el Banco Nación se actualiza con un precio de compra de $1495 y un precio de venta de $1545, mientras la variación se ubica en 0,32%.

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El dólar Blue se cotiza en el mercado informal a $1550 para la compra y a $1570 para la venta este miércoles, 21 de octubre, con una variación de 0,64%.
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