Milei exporta sus ataques a la prensa e insultó a una periodista española: "Corta y miserable"

El presidente Javier Milei llevó sus agravios contra la prensa a España y protagonizó un nuevo episodio de violencia verbal. Tras una pregunta de una periodista de la Cadena SER, la radio más escuchada del país europeo, el mandatario argentino la calificó de "corta intelectualmente y miserable política".

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Todo derivó de una pregunta que Julia Molina le hizo a Milei luego del desayuno informativo organizado por el Nueva Economía Fórum en el Real Casino de Madrid. La mujer consultó si no le parecía que su presencia en España esta vez "había incomodado" a los principales candidatos de la derecha nacional, el Partido Popular (PP) y sobre Vox, de Santiago Abascal, y que por esa razón no le habían concedido en este viaje al mandatario argentino reuniones ni fotos.

“Me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos. Quizás, vale para tu caso”, respondió el libertario. "Está claro que no le gustan los periodistas", acotó la colega tras ser víctima de la falta de respeto.

A poco más de un mes para las elecciones anticipadas en España, la pregunta respondía al hecho de que Abascal se excusó en recibir al presidente argentino por los actos de campaña que tiene en el norte español. También estuvo en duda, hasta último momento, un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que finalmente lo recibirá en una reunión privada. En principio, sin cámaras, pero luego con una foto en redes sociales.

Según explicó durante su discurso en el foro, Milei mantiene su apoyo a ambos dirigentes porque considera que sus propuestas pueden contribuir a mejorar la situación de España. Asimismo, volvió a cuestionar las políticas del socialismo y advirtió a los europeos sobre sus posibles consecuencias, al recomendarles que escuchen la experiencia argentina.

Además, calificó al jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, de “impresentable dictador” y sostuvo que no tiene previsto reunirse con él durante su visita. En ese sentido, lanzó nuevas acusaciones contra el mandatario español y pidió “sacar a los impresentables a patadas”. Sánchez había pedido en recientes oportunidades no dejar ingresar a Milei al país.

De la furia del libertario tampoco se salvó un cronista del programa El Intermedio, de La Sexta, que le preguntó por los argentinos que no llegan a fin de mes, tras las burlas del mandatario argentino para deslegitimar la crisis de bolsillo. “¿Vos podés vivir 10 días sin comer y sin beber? Eso un slogan barato para afectar a la institucionalidad. Es tan así que después salieron a aclarar que en realidad uno lo que puede tener son privaciones, entonces ahí lo que tenés que mirar es el indicador de pobreza. Si vos querés abrazarte a un slogan emocional, amo tu corazón, pero no puedo respetar tu cerebro”, le respondió.

La periodista española le respondió a Milei: "Nivel de violencia verbal"

Julia Molina, la periodista agredida por Milei, aseguró que no está acostumbrada a ese tipo de tratos por parte de dirigentes. "Nunca jamás me ha pasado; hablo habitualmente con políticos y jamás me habían respondido así", afirmó Molina en diálogo con La Voz En Vivo.

A pesar del momento vivido, la profesional manifestó tranquilidad respecto a su labor en la Cadena SER. "Un insulto de un presidente así no me compromete a mí en mi trabajo; me preocupa más pensar cómo puede afectar a otro tipo de periodistas", expresó durante la entrevista.

En ese sentido, Molina manifestó su especial preocupación por el rol del periodismo en Argentina. "Ha sido incluso más grave como se ha referido a los periodistas argentinos, aquí en España no estamos muy acostumbrados a este nivel de violencia verbal por parte de un presidente, que nos diga miserables, cortos o mediocres", señaló en declaraciones para Radio 10.