Tras las elecciones en EE.UU., Milei se reúne con Abascal en España

El presidente, Javier Milei, arrancó la semana con una reunión en Casa Rosada con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para una actividad sobre educación. Además, confirmó un nuevo viaje a España para este martes con el fin de participar de la Cumbre Iberoamericana. Seguí las últimas noticias del Gobierno de Javier Milei.

{{{htmlAmp}}}