El presidente, Javier Milei, arrancó la semana con una reunión en Casa Rosada con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para una actividad sobre educación. Además, confirmó un nuevo viaje a España para este martes con el fin de participar de la Cumbre Iberoamericana. Seguí las últimas noticias del Gobierno de Javier Milei.
Tras las elecciones en EE.UU., Milei se reúne con Abascal en España
El presidente de Vox, Santiago Abascal, anunció que esta noche se verá presencialmente con el presidente argentino, Javier Milei.
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