Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 16 de noviembre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 16 de noviembre
El dólar oficial en el Banco Nación se actualiza este lunes 16 de noviembre con un valor de compra de $1520 y de venta de $1570, mientras que la variación se mantiene en 0,00%.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 16 de noviembre
El dólar blue se cotiza este lunes, 16 de noviembre, en el mercado informal con compra a $1555 y venta a $1575, mientras que la variación es de 0,64% en una actualización normal de la cotización.
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