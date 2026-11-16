Milei enfrenta una semana intensa en el Congreso y se reúne con empresarios

LUNES 16

13:00 – Reunión con Toyota

En Casa Rosada. Participarán Karina Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

20:00 – Cena del CICyP

Consejo Interamericano de Comercio y Producción, en el Alvear Palace Hotel. También estarán Karina Milei y el canciller Pablo Quirno.

MARTES 17

11:00 – Reunión de la mesa política

En Casa Rosada, con funcionarios del Gobierno.

17:00 – Jornadas Monetarias y Cambiarias

Exposición presidencial en el Palacio Libertad, con participación del canciller Pablo Quirno.

MIÉRCOLES 18

10:00 – Doctor Honoris Causa

Recibirá la distinción otorgada por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel, en la sede de la institución.

JUEVES 19

17:00 – Distinción de la Organización Sionista Mundial

Será reconocido en la sede de la AMIA.

20:00 – Foro Argentino contra el Antisemitismo

Disertará en la cena anual de la organización, en Madero Tango. Lo acompañará Pablo Quirno.

VIERNES 20

11:00 – Encuentro de polo con Adolfo Cambiaso

En Cañuelas, junto a Karina Milei. La actividad se enmarca en los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

19:00 – Lanzamiento de Tesla en Argentina

Participará del lanzamiento oficial de la automotriz estadounidense en el barrio porteño de La Boca.