Milei enfrenta una semana intensa en el Congreso y se reúne con empresarios

El Presidente Javier Milei tendrá este semana reuniones con Toyota, luego mantendrá una reunión con su Gabinete y participará del lanzamiento de Tesla en la Argentina. En el Congreso Nacional habrá reuniones de comisión para tratar los proyectos claves del oficialismo como son el Presupuesto y la suspensión de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). En tanto que el miércoles, la Cámara de Diputados tratará el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional de las Islas Malvinas y la Reforma del Banco Central. Por su parte, el Senado votará la Ley de Emergencia en Discapacidad y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).
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