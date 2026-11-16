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Javier Milei presidente

Milei enfrenta una semana intensa en el Congreso y se reúne con empresarios

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El Presidente tendrá dos reuniones con empresarios automotrices, mantendrá un encuentro con el Gabinete mientras sigue de cerca qué pasará con el Presupuesto y las PASO en el Congreso. 

Milei enfrenta una semana intensa en el Congreso y se reúne con empresarios

El Presidente Javier Milei tendrá este semana reuniones con Toyota, luego mantendrá una reunión con su Gabinete y participará del lanzamiento de Tesla en la Argentina. En el Congreso Nacional habrá reuniones de comisión para tratar los proyectos claves del oficialismo como son el Presupuesto y la suspensión de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). En tanto que el miércoles, la Cámara de Diputados tratará el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional de las Islas Malvinas y la Reforma del Banco Central. Por su parte, el Senado votará la Ley de Emergencia en Discapacidad y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). 

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Encuesta exclusiva: Milei se hunde, Kicillof se consolida y crece la apatía electoral

Un relevamiento nacional de Proyección Consultores revela un fuerte deterioro de la economía familiar y una caída de la confianza en el Gobierno. Javier Milei acumula un 55,9% de rechazo a su gestión, mientras Axel Kicillof se posiciona como principal competidor presidencial en un escenario de empate técnico. La falta de identificación ideológica agrega incertidumbre al panorama electoral.

Un estudio nacional de Proyección Consultores, relevado del 1 al 9 de noviembre, dibuja un país con el bolsillo en rojo que le retira crédito al Gobierno y todavía no sabe a quién dárselo. El índice de perspectiva económica toca su piso de la serie, 55,9% evalúa mal la gestión y el balotaje entre Javier Milei y Axel Kicillof termina en empate técnico. Detrás de escena emerge el principal desafío de los estrategas de campaña: cuatro de cada diez argentinos no se reconocen en ninguna posición ideológica.

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Milei confirmó que irá por la reelección: "Para los que dudan"

En el marco de la la apertura de una muestra en el museo Casa Rosada, el Presidente caracterizó la figura del creador de la bandera argentina bajo las ideas de desregulación de la economía que él pregona

Javier Milei encabezó la apertura de una muestra sobre Manuel Belgrano en el museo Casa Rosada. El Presidente caracterizó la figura del creador de la bandera argentina bajo las ideas de desregulación de la economía que él pregona.

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Villarruel chicaneó a una diputada libertaria por la inflación

La Vicepresidenta cuestionó en X a Juliana Santillán por su explicación sobre la inflación de octubre y calificó sus dichos como "dignos de Capusotto".

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar distancia con el oficialismo y protagonizó un nuevo cruce con una diputada de La Libertad Avanza. La titular del Senado cuestionó en X a Juliana Santillán, quien había publicado un video para exponer su visión la suba de la inflación de octubre y atribuir parte del aumento a cambios en los subsidios al gas y la Ley de Zona Fría.

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El bullrichismo y el PRO ponen en duda la reforma electoral de Milei

La reforma electoral que impulsa Javier Milei llega al Senado atravesada por internas: el PRO cuestiona los cambios y un bullrichista salió contra las colectoras.

Gerardo Milman, aliado de Patricia Bullrich, cuestionó la reforma electoral que plantea el Gobierno.

La reforma electoral que impulsa el gobierno de Javier Milei en el Senado quedó atravesada por nuevas diferencias dentro del PRO y entre los aliados del oficialismo. El jefe del bloque macrista en la Cámara alta, Martín Goerling, puso en duda que este martes pueda avanzar el dictamen si el Ejecutivo modifica el proyecto original, mientras que Gerardo Milman, un dirigente cercano a Patricia Bullrich, cuestionó la incorporación de listas colectoras: "Es inconstitucional"

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Kicillof cruzó a Milei por su discurso sobre Belgrano: "Adultera la historia"

El gobernador bonaerense acusó al Presidente de "adulterar la historia" al vincular al creador de la bandera con el liberalismo libertario y aseguró que el Gobierno nacional busca "cambiar las reglas de juego" electorales de cara a los próximos comicios.

Kicillof calificó las palabras del Presidente como "una burrada" y "una mentira insólita".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió al cruce del presidente Javier Milei tras sus recientes declaraciones en las que vinculó la figura de Manuel Belgrano con las ideas libertarias. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales bajo el título "Milei adultera la historia y destruye el futuro", el mandatario provincial cuestionó tanto la interpretación histórica del jefe de Estado como el rumbo económico y la reforma electoral impulsada por el oficialismo de cara a las elecciones 2027.

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La agenda del presidente Javier Milei

LUNES 16

13:00 – Reunión con Toyota

En Casa Rosada. Participarán Karina Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

20:00 – Cena del CICyP

Consejo Interamericano de Comercio y Producción, en el Alvear Palace Hotel. También estarán Karina Milei y el canciller Pablo Quirno.

MARTES 17

11:00 – Reunión de la mesa política

En Casa Rosada, con funcionarios del Gobierno.

17:00 – Jornadas Monetarias y Cambiarias

Exposición presidencial en el Palacio Libertad, con participación del canciller Pablo Quirno.

MIÉRCOLES 18

10:00 – Doctor Honoris Causa

Recibirá la distinción otorgada por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel, en la sede de la institución.

JUEVES 19

17:00 – Distinción de la Organización Sionista Mundial

Será reconocido en la sede de la AMIA.

20:00 – Foro Argentino contra el Antisemitismo

Disertará en la cena anual de la organización, en Madero Tango. Lo acompañará Pablo Quirno.

VIERNES  20

11:00 – Encuentro de polo con Adolfo Cambiaso

En Cañuelas, junto a Karina Milei. La actividad se enmarca en los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

19:00 – Lanzamiento de Tesla en Argentina

Participará del lanzamiento oficial de la automotriz estadounidense en el barrio porteño de La Boca.

La agenda del oficialismo en el Congreso

Martes 17 de noviembre

Senado, 15: la Comisión de Asuntos Constitucionales retoma el tratamiento de la reforma electoral impulsada por el Gobierno. El objetivo principal es conseguir respaldo para suspender las PASO de 2027.

Diputados, 16: la Comisión de Presupuesto y Hacienda continúa el debate del Presupuesto 2027.

Diputados, 11: reunión conjunta de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda para analizar cuestiones vinculadas al sistema de salud.

Miércoles 18 de noviembre

Diputados: sesión para tratar el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculado con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas.

También se tratará la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que vuelve del Senado con modificaciones.

El oficialismo buscará avanzar con el dictamen del Presupuesto 2027 para llevarlo al recinto el 25 de noviembre.

Jueves 19 de noviembre

Senado: sesión para tratar la Ley de Emergencia en Discapacidad, que ya obtuvo 237 votos afirmativos en Diputados.

También se tratará el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), reclamado por los ministerios de Economía y Desregulación.

El miércoles 18, a las 15, está convocada una reunión de Labor Parlamentaria para organizar la sesión.

La semana siguiente: dos fechas importantes

25 de noviembre: Diputados buscaría tratar el Presupuesto 2027.

25 de noviembre: Diego Santilli tiene previsto presentar su primer informe de gestión ante el Senado.
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