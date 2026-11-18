Las elecciones generales de España se celebrarán el domingo 29 de noviembre de 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anticipó los comicios tras el rechazo parlamentario a sus decretos de vivienda. Más de 38,7 millones de ciudadanos —incluidos los residentes en Argentina— renovarán el Congreso y el Senado en un escenario polarizado.

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El presidente del Ejecutivo español y líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, disolvió las Cortes Generales mediante el Real Decreto 806/2026 luego de que una mayoría integrada por el Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya bloqueara en el Congreso los reales decretos leyes 26/2026 y 27/2026 en materia habitacional. Según informó la Presidencia del Gobierno a través de La Moncloa, están habilitados para votar 38.728.356 electores, de los cuales 1.615.127 participarán por primera vez por haber cumplido la mayoría de edad desde los comicios de julio de 2023.

¿Cómo funciona el sistema electoral en España y qué se vota el 29 de noviembre?

España posee un sistema parlamentario bicameral denominado Cortes Generales. A diferencia de los sistemas presidencialistas como el argentino, los ciudadanos españoles no votan directamente por el jefe de Gobierno, sino que eligen a los integrantes del Poder Legislativo:

Congreso de los Diputados: Se renuevan las 350 bancas mediante representación proporcional (sistema D'Hondt) por circunscripciones provinciales. Para lograr la investidura presidencial en primera votación se requiere mayoría absoluta (176 escaños) o mayoría simple en una segunda instancia.

Senado: Se eligen 209 senadores por sufragio universal directo. Tras la reforma constitucional de 2026, Ibiza y Formentera eligen un senador cada una por separado.

De acuerdo con el cronograma oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la campaña electoral comenzó el 13 de noviembre, la prohibición de difundir sondeos regirá del 24 al 28 de noviembre, la jornada de reflexión será el sábado 28 y la votación general tendrá lugar el domingo 29 de noviembre. El escrutinio definitivo se realizará entre el 4 y el 7 de diciembre, mientras que la sesión constitutiva de las nuevas cámaras está fijada para el 23 de diciembre.

¿Quiénes son los principales candidatos y partidos que compiten en el 29N?

La contienda nacional vuelve a enfrentar a las principales figuras de la política española, aunque incorpora una reconfiguración en el espacio situado a la izquierda del socialismo:

Pedro Sánchez (PSOE): Busca revalidar su mandato al frente del Ejecutivo tras llegar al poder en 2018. De acuerdo con el análisis de la cadena pública RTVE , su campaña apela a los indicadores de crecimiento macroeconómico y plantea la elección como una disyuntiva entre la continuidad de una gestión progresista o un gobierno de coalición entre las derechas.

Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular): El líder de la oposición conservadora compite tras haber obtenido 138 escaños en 2023. Según detalla RTVE , su plataforma se centra en la reducción de la presión fiscal, el impulso empresarial y críticas a los pactos parlamentarios del oficialismo con fuerzas independentistas.

Santiago Abascal (Vox): El dirigente de la formación de derecha radical aspira a ampliar su representación actual de 33 bancas. Su programa propone endurecer las políticas migratorias, reducir impuestos, centralizar competencias autonómicas y revisar el sistema vigente de pensiones.

Ada Colau (Frente Amplio): La exalcaldesa de Barcelona encabeza desde esa circunscripción la nueva coalición que agrupa a Movimiento Sumar, Izquierda Unida (IU), Más Madrid y los Comuns, enfocada en la regulación del mercado de alquileres y la defensa de los servicios públicos.

Por separado compiten Podemos, con Irene Montero al frente, y fuerzas territoriales clave para la gobernabilidad como ERC (Gabriel Rufián), Junts (Míriam Nogueras), EH Bildu (Oskar Matute), PNV (Maribel Vaquero), BNG (Néstor Rego) y Coalición Canaria (Cristina Valido).

¿Qué dicen las últimas encuestas antes de las elecciones en España?

El escenario demoscópico muestra diferencias metodológicas entre los sondeos públicos y las consultoras privadas de cara al 29 de noviembre.

Por un lado, la Encuesta Preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) —publicada el 12 de noviembre de 2026 sobre una muestra de 45.074 entrevistas— ubica al PSOE como primera fuerza con el 33,3% de estimación de voto (entre 134 y 143 escaños), seguido por el Partido Popular con el 25,5% (98 a 106 diputados), Vox con el 18,4% (57 a 65 bancas) y el Frente Amplio con el 4,7%. Según ese relevamiento oficial, la suma de PP y Vox no alcanzaría la mayoría absoluta de 176 escaños.

Por otro lado, diversos promedios de encuestas privadas relevados por medios españoles como RTVE y el diario AS reflejan una disputa más estrecha en el bloque conservador y proyectan escenarios donde la alianza entre populares y Vox podría rondar o superar el umbral de los 190 escaños, mientras se registra una concentración del voto progresista en torno al PSOE frente a la fragmentación a su izquierda.

¿Cómo votar en las elecciones de España desde Argentina?

Para los ciudadanos españoles residentes en la Argentina inscritos en el Censo Electoral de los Residentes Ausentes (CERA), el Ministerio de Asuntos Exteriores habilitó el cronograma de votación presencial en urna. En el Consulado General de España en Buenos Aires (calle Guido 1760-1770), los electores habilitados podrán depositar su sufragio del 21 al 26 de noviembre de 2026, ambos inclusive, en el horario de 10:00 a 19:00 horas, presentando su DNI español, pasaporte o certificación de inscripción censal.