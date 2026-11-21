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En octubre, Pedro Sánchez volvió a tirar las cartas sobre la mesa, apostando a que el vértigo electoral y el supuesto miedo a la extrema derecha ordenara a la izquierda y descolocara a sus rivales.

La derrota cantada de Donald Trump y la victoria menos obvia de Lula da Silva parecían darle viento a favor. Pero a casi una semana de ir a las urnas el 29 de noviembre, la jugada muestra sus primeros efectos no tan positivos: la calle habló con un paro general masivo el 11N, pero no con los resultados esperados para el sanchismo y sus aliados; además, estos, la izquierda, llegan partidos entre el Frente Amplio y Podemos; y la campaña quedó atrapada en una agenda de urgencias donde el Gobierno juega a la defensiva. Con el desgaste de los accidentes ferroviarios y el frente abierto en Ceuta sumándose al estallido por los alquileres, el PSOE busca remontar una tendencia que hoy proyecta al derechista del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo y a su socio ultraderechista de Vox Santiago Abascal a las puertas de La Moncloa. Una coalición que sería inédita a nivel nacional.

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En la recta final al 29N, el presidente del Gobierno apuesta a la remontada ‘a lo Lula’. De hecho, recibió al brasileño y al líder de parte de su campaña digital, André Janone. Pero si bien el español viene pisando fuerte en la campaña tradicional y digital, los niveles de movilización no son los del líder del Partido de los Trabajadores de Brasil y hubo consenso en que no superó el primer y único debate con su principal rival, Feijóo.

En el cara a cara televisivo, Sánchez intentó subir al ring a los referentes de la ultraderecha internacional, con el presidente argentino a la cabeza. “¿Ha traído algo bueno Milei a Argentina o al mundo?", preguntó el mandatario y después sentenció: “Si Donald Trump o Javier Milei no son lo que queremos para el mundo, no lo queramos para España”. Sin embargo, se olvidó de pelear con Feijóo. Este logró incomodarlo con temas como corrupción, los accidentes recientes de trenes e incluso vivienda. Los 8 años de Gobierno parecieron pesarle más que darle ventaja. Aun cuando tenía enfrente al aliado de Vox (partido que pide derogar las pocas leyes de memoria histórica del país y que días antes no se atrevió a decir lo que pensaba de la guerra civil y la dictadura de Francisco Franco), aun cuando Feijóo defendió revisar leyes sensibles como la del aborto y la eutanasia, que tienen amplio consenso en España y que no tuvo problemas en decir mentiras que fueron rápidamente contrastadas por los fact-checkers. Pero quedó claro que los debates no necesariamente se ganan en el terreno de la verdad. Con el electorado de centro en la mira, Sánchez se vio antes como un tibio que como un tipo templado y afirmado en sus convicciones.

Las últimas encuestas igualmente apuntan a la superioridad del Partido Popular, pero el PSOE igual se acerca. Según el tracking diario de 40dB, que mide para el diario El País y la Cadena Ser, los populares rondan el 31,9% de la intención de votos y los socialistas 31,2%. Mientras que los ultras de Vox cayeron levemente ante sus socios y están en un 17.1%. Igualmente, PP + Vox llegarían cómodos a los 176 escaños necesarios para tener la mayoría absoluta, ya que las proyecciones le dan 189 bancas.

El estallido por la vivienda y los accidentes ferroviarios ¿mueven el amperímetro?

Tras el paro general del 11 de noviembre, quedó claro que el conflicto social no se diluyó con el llamado a las urnas. El desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desalojada de su departamento de Madrid por un fondo buitre, derivó en el paro general del 11N, una medida de fuerza que no se tomaba desde el año 2012. Los decretos aprobados por Sánchez en la Diputación Permanente (para superar el bloqueo de la derecha catalana de Junts) para favorecer a inquilinos o a quienes pidan cierto tipo de créditos para viviendas no calmaron los ánimos.

El PSOE se afirma en la defensa de los decretos vigentes que contemplan, por ejemplo, el freno a desahucios hasta 2030, prórroga de contratos hasta 2028, pero no pudo con la crítica de Feijóo a la subejecución del presupuesto de defensa o el no cumplimiento de las promesas de campaña después de 8 años de Gobierno.

Mientras, a la izquierda del partido de Gobierno las disputas no paran. Libran una pelea por quién propone medidas más radicales: desde expropiación a fondos, baja de alquileres del 30% vs. 40%, o la prohibición de pisos turísticos. Pero la intención de votos a estos partidos no es la más alentadora. Los frenteamplistas están en 3.8% y los podemitas, en 1.8%.

En cuanto a las políticas de vivienda, la derecha tiene coincidencias amplias en desregular y construir más. Pero también hay diferencia en el diagnóstico: mientras que los de Feijóo apuntan a la gestión económica, los de Abascal culpan directamente a la inmigración (como en todo).

En tanto, dos tragedias en la alta velocidad golpearon de lleno a la gestión de Sánchez, a pesar de que luego no se tradujo en grandes cambios en las encuestas, las mismas que no se movieron demasiado después del paro del 11N. Pero los accidentes de Adamuz en enero con 46 muertos y Urda en octubre con 69 dinamitaron uno de los orgullos de la infraestructura española y forzaron la salida del ministro de Transporte, Óscar Puente, el exalcalde de Valladolid y que venía escalando en el PSOE, llegando a ser un hombre de confianza de Sánchez.

El PP logra correrse de su historial de desregulaciones (aunque parte viene de la línea de la Unión Europea) y capitaliza el desgaste prometiendo una megainversión millonaria y auditorías. El PSOE se defiende señalando recortes previos de los populares españoles.

Ceuta y la “batalla cultural” por la inmigración

El “salto” masivo de migrantes de julio en Ceuta, uno de los dos enclaves españoles en África, fue como la nafta que necesitaba la derecha para la campaña electoral. Igualmente, no lograron ocultar las diferencias entre PP y Vox. El discurso duro de Abascal está más centrado en ideas de "invasión", "remigración", "prioridad nacional", en línea con su socia italiana Giorgia Meloni; la francesa Marine Le Pen o los neonazis de AfP en Alemania. En tanto, en el lado de Feijóo no hay pleno consenso; la grieta entre el ala dura del partido, representada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (la única de ese lado que recibió a Milei en su último viaje a España), y el perfil más institucional de Feijóo. De su lado, la izquierda psoista no suena tan de izquierda cada vez que evita criticar a la monarquía marroquí, mientras no tiene problemas de acusar por lo sucedido en Ceuta a Israel o al Kremlin. El PSOE y el Frente Amplio solo avanzan en fijar una frontera moral frente a la crueldad de la UE.

El desgaste invisible y la incógnita del 29N

Los flancos abiertos que complican la remontada de Sánchez van desde cierto deterioro de la sanidad pública, el ruido por los casos de corrupción y acoso que salpican al PSOE. Pero los ultras también tuvieron sus traspiés, como el episodio insólito de campaña que fue el faltazo de Abascal al youtuber Jordi Wild, quien lo criticó fuerte por plantarlo. Aun así, se siente más el agotamiento de la coalición de Gobierno (PSOE con parte del Frente Amplio) paralizada por su propia fragmentación parlamentaria. Los números siguen favoreciendo a PP-Vox.

Ahora la pregunta es si la movilización social que salió a las calles el 11N puede seguir creciendo y si eso se va a traducir, al menos, en un voto útil de último momento y que le dé a Sánchez una nueva chance de Gobierno (una remontada a lo Lula) o se va a convertir en una abstención que le entregue el Gobierno a la derecha.