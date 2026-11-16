A días de las elecciones generales en España, el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva se reunió este lunes con su par español Pedro Sánchez, a quien le dijo que "es muy importante" que "gane" este domingo dado que es el "único presidente progresista en Europa".

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Las declaraciones de Lula fueron parte de una conversación más amplia que tuvo con Sánchez pero el Partido Socalista Español (PSOE) compartió solo ese fragmento en en redes sociales. En el vídeo, Lula explica la sorpresa que se llevó por su derrota en la primera vuelta contra Flávio Bolsonaro, a quien pudo vencer en balotaje con ayuda de la estrategia de André Janones, quien también fue parte del viaje. La pérdida en primera vuelta la atribuyó a un "exceso de confianza" hizo que "mucha gente no demostrase interés en participar activamente en la campaña".

"Cuando las personas entendieron que la extrema derecha podría ganar las elecciones en Brasil, el pueblo asumió las responsabilidades", explicó

Para Lula es "muy importante" que Sánchez gane este domingo

El presidente de Brasil recordó que en segunda vuelta obtuvo 10 millones de votos más que Flávio Bolsonaro, algo "extraordinario" y que ningún politólogo esperaba. Sánchez lo felicitó por la "remontada épica" y opinó: "Me lleva siempre a la misma conclusión y es que, pese a las encuestas y los análisis adversos que se puedan hacer, al final, si la izquierda cree en la victoria, acaba logrando esa victoria. Y tú lo lograste".

Asimismo, en un mensaje en la red social X, Lula detalló que fue una reunión "productiva" en donde ambos dirigentes trabajaron sobre la agenda bilateral y la coyuntura política y económica mundial y resaltaron su defensa del multilateralismo y "la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU ante el avance de los conflictos armados en Ucrania y en Oriente Medio". En este contexto, Sánchez reafirmó su apoyo a una candidatura latinoamericana, según relató el presidente brasileño.

"Informé sobre la presentación por parte de Brasil de las hojas de ruta para poner fin a la deforestación y promover la transición hacia el fin del uso de combustibles fósiles", abundó Lula, indicando que Sánchez mencionó iniciativas internacionales en las que Brasil y España trabajan conjuntamente, como la Alianza Global contra el Hambre, el panel de la ONU contra la desigualdad y la tributación de los superricos.