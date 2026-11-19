A pocos días de las elecciones generales del 29 de noviembre, una de las últimas encuestas adelató que el Partido Popular (PP) ganaría los comicios, ya que se encuentra con una ventaja de 1,5 puntos sobre su principale el PSOE. El dato más llamativo es la caída de Vox, que se mantiene como la tercera fuerza.

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Elecciones presidenciales: qué adelantó la última encuesta

La última encuesta dede 40dB para El País y la Cadena SER, detalló que el PP mantiene la ventaja de cara a los comicios:

El PP , liderado por Alberto Núñez Feijóo, alcanza el 32,2% de intención de voto y suma cuatro décimas respecto de la jornada anterior. En dos días acumula un avance de siete décimas.

, liderado por alcanza y suma cuatro décimas respecto de la jornada anterior. En dos días acumula un avance de siete décimas. El PSOE, encabezado por el presidente Pedro Sánchez, llega al 30,7%, apenas una décima más que el día previo, cuando registraba 30,6%. Así, la brecha entre las dos principales fuerzas llega a 1,5 puntos.

encabezado por el presidente apenas una décima más que el día previo, cuando registraba 30,6%. Así, la brecha entre las dos principales fuerzas llega a 1,5 puntos. Vox , que dirige Santiago Abascal, cae al 17% . Pierde medio punto en 24 horas, un punto en dos días y 1,8 puntos desde el viernes, cuando se difundió la primera medición de esta encuesta.

, que dirige . Pierde medio punto en 24 horas, un punto en dos días y 1,8 puntos desde el viernes, cuando se difundió la primera medición de esta encuesta. Entre las demás fuerzas, Frente Amplio y las coaliciones territoriales bajan al 5,2% (dos décimas menos) y Podemos subió una décima, hasta el 1,2%.

Cómo quedaría el reparto de escaños en el Congreso

La encuesta también proyecta la distribución de bancas entre el Congreso de Diputados español:

PP: 133 escaños (incluye los dos de UPN, su aliado en Navarra), con un rango de entre 128 y 139.

(incluye los dos de UPN, su aliado en Navarra), con un rango de entre 128 y 139. PSOE: 122 escaños , dos más que en la medición anterior, con un rango de entre 118 y 127.

, dos más que en la medición anterior, con un rango de entre 118 y 127. Vox: 55 escaños, con un rango de entre 51 y 60. Perdió tres bancas en un día y siete en 48 horas.

con un rango de entre 51 y 60. Perdió tres bancas en un día y siete en 48 horas. Frente Amplio: 9 escaños, uno menos que ayer, con un rango de entre 7 y 11.

uno menos que ayer, con un rango de entre 7 y 11. Podemos: 1 escaño, aunque su permanencia en el Parlamento sigue en duda.

Entre los partidos nacionalistas y regionales, Esquerra Republicana de Catalunya obtendría 10 escaños; Bildu, 7; Junts per Catalunya, 4 (uno más que el día anterior); PNV, 3; Adelante Andalucía, 3; BNG, 2; y Coalición Canaria, 1.

¿Quién tendría la mayoría absoluta?

Para gobernar en el Congreso de los Diputados se necesitan 176 escaños sobre un total de 350. Según la proyección, PP y Vox superarían ese umbral incluso en el peor escenario: sumarían 179 bancas (128 del PP y 51 de Vox). En el mejor caso para ambos, llegarían a 199 (139 y 60).

La izquierda, en cambio, no alcanzaría la mayoría ni en su escenario más favorable. Sumando el máximo del PSOE (127), el de Frente Amplio (11) y el escaño de Podemos, llegaría a 139 diputados, muy por debajo de lo necesario.

Quién es el candidato preferido de los españoles

A pesar de que la encuesta la lidera el PP, en la valoración de los líderes, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato del PSOE, lidera como el preferido para conducir el país, con el 32,4%. Feijóo continúa en ascenso y llega al 22,5%, mientras que Abascal retrocede del 17,3% al 16,6%.