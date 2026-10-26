André Janones, el cerebro digital de Lula: cómo armó el ejército de WhatsApp que dio vuelta la elección en Brasil y por qué usó la figura de Messi y la Scalonetta

André Janones, el hijo de una empleada doméstica de derechas que llegó a diputado por Minas Gerais, es el hombre de la noche por ser quien llevó a Luiz Inácio Lula da Silva, a Messi, como le gusta decirle, a tener un ejército digital en Whatsapp de casi 11 millones de personas armado en apenas tres semanas, después de la derrota en primera vuelta ante Flávio Bolsonaro.

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Vestido con la camiseta de Brasil, Janones invocó a Messi, al hablar con El Destape en el hotel intercontinental de Sao Paulo, para compararlo con Lula. Y a ellos con la Scaloneta.



“Nosotros jugamos para Messi. Es exactamente eso, la analogía que hice de Lula con Messi nunca dejó de ser un genio. No deja de ser un genio cuando le dice a la selección de Argentina: 'Miren, yo ya no puedo correr más; corran por mí, que el resto lo hago yo'. Él no tiene que ir allá a aprender a correr. No tiene que quedarse entrenando en la cinta para aprender a correr. Los jóvenes dijeron: 'Yo corro por vos, Lula'", explicó Janones.

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"Es exactamente lo que nosotros hicimos con Lula. Nosotros le dijimos: 'Usted no tiene que aprender a usar redes sociales; usted ya no tiene que demostrarle nada a nadie.Usted ya hizo lo que tenía que hacer; nosotros correremos por usted en las redes sociales'”, sumó.

Janones, diputado del partido Rede, corrió por fuera del Partido de los Trabajadores para llegar romper la burbuja de la izquierda

-El Destape: Usted es el nombre de la elección. ¿Qué le dice a las personas que lo endiosaron? Porque usted canalizó una emoción cuando la gente estaba triste tras la derrota de la primera vuelta

-André Janones: "Yo lo agradezco, pero les digo que están equivocadas, porque el nombre de esta elección solo tiene uno: se llama Luíz Inácio Lula da Silva. Mi compromiso es con la democracia y es, por encima de todo, con el mayor líder popular de la historia de este país, que es el presidente.

Tras quedar por detrás del senador Flávio Bolsonaro en la primera vuelta del 4 de octubre, el equipo de apoyo al presidente intensificó su actividad en internet para ampliar el alcance de sus mensajes, coordinar publicaciones y movilizar a los votantes antes de la votación definitiva del 25 de octubre.

Janones impulsó el canal de WhatsApp "Ejército de Lula", que reunió a simpatizantes y organizó acciones digitales mediante consignas, etiquetas y convocatorias para compartir contenidos. El diputado recurrió a un lenguaje de movilización colectiva, con "misiones" para los participantes, con el objetivo de aumentar la circulación de los mensajes de campaña. El canal se transofrmó en una ola que reunió al 20 % del electorado de Lula.

La estrategia también buscó recuperar los colores verde y amarillo de la selección brasileña, asociados durante los últimos años con frecuencia a las manifestaciones de la derecha y a los partidarios de la familia Bolsonaro. Bajo la consigna "El verde y amarillo es nuestro", Janones convocó a los simpatizantes de Lula a publicar fotografías con la camiseta nacional, iniciativa a la que se sumó el propio presidente. Lula, en la última semana, se filmó recibiendo un teléfono celular de su aliado del PT Rafael Fontenles, el campeón de votos gobernador del estado de Piauí, en el nordeste.