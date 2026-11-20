Los candidatos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y del Partido Popular (PP), Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, protagonizaron este jueves el único debate cara a cara de la campaña previo a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Durante el encuentro, los dos aspirantes al gobierno de España cruzaron acusaciones por la política impositiva, las pensiones, los salarios, la corrupción y la seguridad ferroviaria, luego de los dos graves accidentes registrados este año, que dejaron más de 100 muertos. Mientras que Feijóo se esforzó por señalar errores del oficialismo, Sánchez se limitó a esquivar agresiones y a defender su gestión.

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El centro del debate estuvo ocupado en la cuestión de las pensiones y los impuestos. Feijóo acusó a Sánchez de haber inventado "más de 100 nuevas cargas impositivas" sobre los españoles, a la par que reclamó una reducción de éstas y denunció que los ciudadanos no llegan a fin de mes. En paralelo, Sánchez defendió su gestión económica, prometió nuevos beneficios fiscales para familias y propuso aumentar los gravámenes a las grandes corporaciones y fortunas.

"En España hay que bajar los impuestos porque la gente no llega a fin de mes", afirmó el dirigente conservador. También prometió revalorizar las pensiones de acuerdo con la inflación, además de reducir el impuesto a la renta para los jubilados y garantizar la sostenibilidad del sistema público "para las próximas generaciones".

En tanto, Sánchez propuso lanzar una reforma constitucional para blindar el sistema público de pensiones, algo que está incluido en el propio programa electoral del PSOE. Además, prometió una reducción impositiva para dos millones de familias con menores a cargo y cuestionó a su rival por no aclarar si continuará con el aumento el salario mínimo o si cederá ante las presiones de las patronales empresariales.

Feijóo apuntó contra la corrupción del PSOE y Sánchez pidió perdón

Por otra parte, el candidato popular le reprochó a Sánchez por los escándalos de corrupción que afectaron a su último período de gobierno. Aseguró que el mandatario "tiene responsabilidad política por los dirigentes investigados" y sostuvo que durante su gestión hubo 131 imputados y 15 condenados. También lo cruzó por la relación del Gobierno con los involucrados en las causas, incluido el ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, acusado de facilitar el rescate público de 53 millones de euros concedido en 2021 a la aerolínea española Plus Ultra. Además, Feijóo acusó a Sánchez de adelantar las elecciones, previstas inicialmente para 2027, por las investigaciones judiciales sobre presuntas irregularidades en la financiación del PSOE.

"Ha sido un bochorno todo esto, a mí me daría vergüenza si fuera usted", comentó Feijóo, quien además acusó a Sánchez de "haber conocido y colocado a todos los corruptos". "Ustedes prometieron un gobierno limpio y están acusados de organización criminal. Han hecho todo tipo de guarradas", remató el líder del PP.

Sánchez reconoció los episodios de corrupción dentro de su partido y pidió disculpas a los ciudadanos, aunque rechazó las críticas de su adversario. Incluso calificó al PP como "el partido más corrupto del sistema político español" y defendió la integridad de su administración.

"Somos gente limpia, gente íntegra y muy decente", afirmó el presidente, quien sostuvo que la corrupción cero no existe, pero que su Gobierno mantiene una política de tolerancia cero frente a esos delitos.

Los incidentes ferroviarios, en el centro del debate

Otro de los cruces estuvo relacionado con los accidentes ferroviarios ocurridos en Urda, en el centro del país, y Adamuz, en el sur, que dejaron más de un centenar de víctimas fatales. Feijóo le reclamó a Sánchez que pidiera perdón a los familiares y cuestionó que no hubiera asistido a los funerales, además de reprocharle que participara de un baile durante un acto partidario poco después de uno de los siniestros.

El presidente asumió que si debía disculparse con las familias, lo haría "sin problemas", y aseguró que se trata de un dolor que llevará consigo. Además, aseguró que se "hace cargo" de que lo que tiene que hacer el Gobierno, que es "estar con las víctimas y decir la verdad".