A poco de empezar el debate en vivo de este jueves entre los cuatro principales candidatos a la presidencia de España, se vivieron minutos de tensión a partir de la negativa del líder del ultraderechista Vox, Santiago Abascal, de condenar la violencia machista en la política española. El cruce lo tuvo con la candidata del izquierdista Frente Amplio, Ada Colau, quien aseguró que la presencia femenina en la política "es determinante" para que "nadie que niegue la violencia machista pueda gobernar" el país. Fue la segunda escalada de tensión entre los aspirantes a la presidencia, después de que se negaran a saludarse entre ellos frente a las cámaras antes de empezar el debate.

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El debate en vivo de este jueves, organizado por Academia TV, arrancó con tensión entre los candidatos. La candidata del Frente Amplio, al empezar su intervención, se reivindicó como la única candidata mujer y afirmó que la presencia femenina en la política resulta "determinante para que el machismo no gobierne España". Acto seguido, recordó la movilización que colmó Madrid el 25 de noviembre, por el Día para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, e instó al resto de los candidatos a hacer esta misma condena en el inicio de sus intervenciones. Sánchez y Feijóo aceptaron la propuesta, mientras que Abascal se rebeló y se negó a hacerlo.

El candidato de Vox, que se revolvió ante las críticas, rechazó hablar de violencia machista por pedido de Colau y acusó al Gobierno de "haber excarcelado e importado violadores". En paralelo, aseguró no sentirse arrepentido de haber calificado negativamente "a quien ocupa hoy todavía la Presidencia del Gobierno". Además, instó a la dirigenta a "exigirle explicaciones e interpelaciones" a Sánchez, quien a su juicio "tiene mucho que decir" sobre su gestión.

También volvió a insultar a Sánchez al asegurar que, luego del debate, el socialista describirá a Vox como "una involución" aunque "el verdadero retroceso sea lo que pasó en España durante estos ocho años" de mandato de Sánchez.

Cómo viene la campaña en España, a días de las elecciones

La campaña electoral en España entró en su tramo final, con una semana cargada de anuncios de gestión y actividades políticas. Mientras el oficialismo del Partido Socialista (PSOE), con el propio Pedro Sánchez a la cabeza como candidato, anunció rebajas de impuestos y extensiones en las licencias por fallecimiento y maternidad, desde el Partido Popular (PP) lo acusaron de "demagogia" y "campaña desesperada". Fue el propio candidato conservador Alberto Núñez Feijóo quien, en actos de visible enojo, cruzó al gobierno español por las medidas, Cabe destacar que Sánchez y Feijóo vienen de debatir en vivo el jueves pasado, en un cruce que "dejó poco qué hablar" y no movió mucho el amperímetro, dado que las encuestas se mantuvieron en la misma tendencia que hasta entonces.

El favorito en los sondeos continúa siendo el PP, aunque con una tendencia a la baja y con el PSOE pisándole los talones. En paralelo, Vox y Abascal están terceros y mantienen su tendencia positiva, a la par que el Frente Amplio y otras alternativas de izquierda como Podemos no llegan a los dos dígitos, pero que si se suman con el oficialismo después de las elecciones, podrían representar números motivadores.