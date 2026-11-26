Este domingo 29 de noviembre se celebran las elecciones generales de España 2026, se trata de los comicios adelantados por el presidente Pedro Sánchez que en realidad estaban previstos para el verano español de 2027. Tres figuras concentran la atención como aspirantes a presidir el Gobierno: Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

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Quiénes son los candidatos en España: cómo se elige presidente

Los españoles no votan a su presidente de manera directa, sino que los ciudadanos eligen a los 350 diputados del Congreso y a los senadores de cierto partido político. Los legisladores de la fuerza más votada son quienes luego invisten al presidente del Gobierno. Para lograrlo en la primera votación hace falta la mayoría absoluta, es decir, 176 votos. Como ningún partido suele alcanzarla solo, las negociaciones con otras fuerzas definen quién gobierna.

Los partidos políticos están encabezados por los siguientes candidatos a presidente:

Pedro Sánchez (PSOE)

Es el actual presidente de España y secretario general del PSOE. Llegó al poder en 2018 por una moción de censura y desde entonces gobierna con el respaldo de formaciones de izquierda y de partidos nacionalistas. Para esta campaña destacan los números de la economía, en particular el crecimiento del PBI, y propone que el voto sea una definición entre dos caminos: la continuidad de su administración o un gobierno del PP que dependa de Vox. En un acto en Tarragona pidió "votar en masa para mandar a casa a Feijóo y a Abascal".

Alberto Núñez Feijóo (PP)

El líder popular encabezó la fuerza más votada en 2023, aunque no consiguió ser investido, y hoy el PP cuenta con 137 escaños. Su objetivo es sumar más bancas para instalarse en La Moncloa. Plantea reducir la carga impositiva y favorecer a las empresas. Sobre Vox, afirma que no levantará un muro de aislamiento, pero que tampoco pretende una relación estrecha. En campaña sostuvo que "España necesita un cambio de Gobierno". Se espera que haga una alianza con el Vox para alcanzar la mayoría en el Congreso de Diputados.

Santiago Abascal (Vox)

Con 50 años, preside Vox desde 2014, gran amigo del presidente argentino Javier Milei. Sus banderas son la mano dura con la inmigración, el rechazo a las leyes de género, un Estado más centralizado, menos impuestos y una revisión del régimen de pensiones. Apunta a un resultado cercano al 20% y busca diferenciarse del PP, al que le reclama mayor firmeza ideológica. Su lema de campaña es "Es sentido común".

Ada Colau (Frente Amplio)

Fue alcaldesa de Barcelona y llegó a la política desde la lucha por el acceso a la vivienda. Encabeza el Frente Amplio, una coalición que agrupa a Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida y Catalunya en Comú, y que ocupa el lugar que en 2023 tuvo Sumar bajo el liderazgo de Yolanda Díaz. Sus ejes son el control de los alquileres y la protección de los servicios públicos.

Irene Montero (Podemos)

Podemos irá por su cuenta después de que fracasaran las conversaciones con el Frente Amplio; solo mantiene acuerdos puntuales en Canarias y en la Comunidad Valenciana. Montero es eurodiputada y fue ministra de Igualdad. Su campaña gira en torno al feminismo y a las políticas contra la violencia de género.

Los candidatos de los partidos regionales

Aunque no aspiran a la presidencia, estas fuerzas pueden inclinar la balanza en el Congreso: