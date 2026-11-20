España celebrará el próximo domingo 29 de noviembre sus elecciones generales anticipadas y, en Argentina, crece la duda de si los ciudadanos españoles que obtuvieron la ciudadanía por la llamada “ley de nietos” pueden ir a votar.

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Qué pasa con los ciudadanos nacionalizados mediante la Ley de Nietos

En concreto, dependerá de cada caso porque el Tribunal Supremo español intervino sobre el derecho al voto de una parte de los nacionalizados por la Ley de Nietos para estos comicios. La medida alcanza a unas 163.020 personas, según datos de la Abogacía del Estado. No obstante, no todos los nacionalizados quedaron afuera.

La suspensión cautelar se dictó en septiembre, tras un pedido de los partidos Vox e Iustitia Europa. El tribunal sostuvo que limitar el voto de estas personas no resulta desproporcionado frente a los intereses generales que se buscan preservar. El 12 de octubre rechazó los planteos del Gobierno y de la Fiscalía y mantuvo la medida para el 29 de noviembre.

Se trata de una decisión cautelar. El Supremo no anuló la Ley de Memoria Democrática, no frenó los expedientes en trámite ni dejó sin efecto ninguna nacionalidad ya otorgada. Lo que queda por resolver es si la suspensión pasa a ser definitiva.

¿Quiénes sí pueden votar?

Quienes acrediten el exilio de sus familiares: se mantiene el voto para los inscriptos en el censo de residentes ausentes (CERA) que cuenten con una certificación de los registros consulares que acredite que sus familiares se exiliaron por razones políticas, ideológicas, religiosas o de orientación sexual.

se mantiene el voto para los inscriptos en el censo de residentes ausentes (CERA) que cuenten con una certificación de los registros consulares que acredite que sus familiares se exiliaron por razones políticas, ideológicas, religiosas o de orientación sexual. Los hijos mayores de edad de nacionalizados: el 9 de noviembre el Supremo rechazó extenderles la suspensión, por lo que unos 189.678 podrán votar.

el 9 de noviembre el Supremo rechazó extenderles la suspensión, por lo que unos 189.678 podrán votar. Los españoles de origen o por otras vías: quienes viven fuera de España y no son alcanzados por la medida deben estar inscriptos en el CERA y en el Registro de Matrícula Consular. Quienes están en el extranjero de forma temporal deben constar como “no residentes”.

Consulado de España.

Las personas extranjeras sin nacionalidad española no pueden votar en elecciones generales, solo en comicios locales.