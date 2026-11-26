Quiénes integran VOX de España: así es el partido de la extrema derecha en las elecciones 2026

España celebra sus elecciones generales anticipadas este domingo 29 de noviembre y el VOX podría definir la conformación del próximo Gobierno. El partido de extrema derecha, encabezado por Santiago Abascal, se presenta como la tercera fuerza que podría formar una alianza con el Partido Popular (PP) y llevar a Alberto Núñez Freijóo a la presidencia.

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Quiénes integran VOX: así es el partido de la extrema derecha de España

El VOX nació en diciembre de 2013, impulsado en parte por antiguos militantes del PP. El partido de ultraderecha cuenta con un Comité Ejecutivo Nacional y, de acuerdo a la nómina publicada, estos son sus integrantes:

Presidente: Santiago Abascal. Nacido en Amurrio (Álava) en 1976, preside el partido desde septiembre de 2014. Licenciado en Sociología, fue parlamentario vasco entre 2004 y 2009. Además, creó la Fundación para la Defensa de la Nación Española. También fue diputado en las legislaturas XIII y XIV.

Nacido en Amurrio (Álava) en 1976, Licenciado en Sociología, fue parlamentario vasco entre 2004 y 2009. Además, creó la Fundación para la Defensa de la Nación Española. También Vicepresidente del partido y secretario general: Ignacio Garriga asumió el cargo de secretario general en octubre de 2022, pero es miembro de su Comité Ejecutivo Nacional desde 2015.

asumió el cargo de secretario general en octubre de 2022, pero es miembro de su Comité Ejecutivo Nacional desde 2015. Tesorero: Pablo Sáez.

Pablo Sáez. Vocales: Blanca Armario, Vicente Barrera, Jorge Buxadé, Enrique Cabanas, José María Figaredo, Carlos Hernández Quero, Luis Gestoso, Llanos Massó, Rocío de Meer, Alejandro Nolasco, Júlia Calvet, Pepa Millán, Reyes Romero, María Ruiz, Rosa Cuervas-Mons y Montserrat Lluís.

Santiago Abascal es el candidato de la ultraderecha en España

Los candidatos de VOX en las elecciones de España 2026

Abascal lidera la boleta por Madrid. Detrás aparecen Montserrat Lluís, Juan Sergio Redondo, Pepa Millán y Cristian Toro. Sin embargo, cada distrito tiene sus propios candidatos, entre los destacados se encuentran:

Asturias: José María Figaredo.

José María Figaredo. Almería: Rocío de Meer.

Rocío de Meer. Málaga: Carlos Hernández Quero.

Carlos Hernández Quero. Murcia: Joaquín Robles.

Joaquín Robles. Las Palmas: Alberto Rodríguez Almeida.

¿Qué propone VOX, el partido de Abascal?

La campaña se apoya en tres ejes: "prioridad nacional", que apunta a favorecer a los españoles en el acceso a ayudas y viviendas públicas, "remigración", con un discurso duro contra la inmigración, y desregulación con reducción de impuestos. En la campaña, también proponen:

R educir la edad de responsabilidad penal y extender el alcance de la prisión permanente revisable.

y extender el alcance de la prisión permanente revisable. Recuperar el plan nuclear y bajar los impuestos que se aplican a la luz.

Eliminar la legislación laboral impulsada por Sánchez.

VOX también cuestiona el sistema de autonomías, rechaza los separatismos y, además, se opone al aborto, la eutanasia y el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Cómo llega VOX a las elecciones

La fuerza irrumpió en el Congreso en abril de 2019 con 24 diputados y en noviembre de ese año trepó a 52. En 2023 retrocedió: obtuvo el 12,4% de los votos y 33 bancas, aunque se mantuvo en el tercer lugar. Antes de las generales hubo comicios en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Tras ese ciclo, el partido sumó acuerdos con el PP, ya sea para integrar gobiernos o para brindar apoyo parlamentario.

En el plano internacional, sus eurodiputados forman parte del grupo Patriotas por Europa. El partido también mostró afinidad con el presidente argentino Javier Milei, quien en mayo de 2024 participó en Madrid de un acto de VOX junto a referentes de la derecha radical.