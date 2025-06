Rechazan la candidatura presidencial de Evo y habilitan la de Andrónico Rodríguez

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia confirmó que el ex presidente Evo Morales no podrá ser candidato a presidente. La decisión estaba cantada, de hecho es la cuarta vez que el TCP se pronuncia en el mismo sentido, y por ello los seguidores del ex presidente sostienen intensas movilizaciones por todo el país.

Morales publicó su descargo en X (ex Twitter) y denunció que el objetivo del tribunal es "entregar al gobierno a la derecha" y legitimar la elección "con candidaturas pactadas que cuiden sus espaldas".

La medida llegó en el mismo paquete de resoluciones en el que ratificaron la candidatura del actual presidente del Senado y hasta hace poco aliado de Morales, Andrónico Rodríguez, quien se presentará como candidato presidencial por la de Alianza Popular.

El tribunal emitió en total de tres resoluciones sobre el proceso electoral, de las cuales dos de ellas favorecen a la candidatura de Rodríguez, mientras que en la tercera bloquearon definitivamente el deseo de Morales de presentarse, por cuarta vez, a la presidencia de Bolivia.

La resolución del TCP que impide la candidatura de Evo

Morales insistió en su candidatura, pese a la inhabilitación que aplicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, el organismo gubernamental que se ocupa de regular y garantizar el cumplimiento de la Constitución, cuando aseguró que "la reelección presidencial es por una sola vez de forma continua y sin posibilidad de un tercer mandato".

La decisión judicial se ampara en el artículo 168 de la Constitución, que establece que el presidente y vicepresidente del Estado pueden ser reelectos “por una sola vez de manera continua” y que dejaba dudas sobre si esta permitida la reelección discontinua.

"El plan del imperio se consuma mediante un Tribunal Constitucional que actúa como francotirador: restringe y habilita la participación electoral a pedido. La consigna es clara: entregar al gobierno a la derecha y legitimar la elección con candidaturas pactadas que cuiden sus espaldas", escribió el expresidente boliviano al difundirse la noticia de que el TCP rechazó su candidatura.

Quién es Andrónico Rodríguez, el candidato avalado por el presidente Arce y que fue delfín de Morales

Rodríguez es un joven dirigente nacido del riñón político del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido fundado por Evo Morales que lo llevó a la presidencia de Bolivia en sus tres mandatos, y que en 2020 presentó a Luis Arce como candidato y lo hizo ganar en primera vuelta.

De origen campesino, se recibió de licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, donde tuvo acercamientos con el movimiento cocalero, que tiene una fuerte presencia en la provincia de Cochabamba. Fue candidato a segundo senador nacional del MAS por esa provincia en 2019, hasta la anulación de las elecciones de ese año por el golpe de Estado que derrocó a Morales.

En 2020 fue posicionado como "el tercer hombre del MAS" al ser barajado como candidato a vicepresidente de David Choquehuanca, quien en principio sería el candidato a Presidente de la izquierda boliviana. Al confirmarse el binomio Arce-Choquehuanca, Rodríguez encabezó la lista de senadores, quedando como presidente de la Cámara alta al imponerse el MAS en las elecciones de ese año.

Evo Morales y Andrónico Rodríguez, juntos, hace algunos años atrás.

Hombre históricamente leal a Morales, se mostró distante del exmandatario en los últimos meses, a partir de la crisis política del partido que se generó con las peleas entre Arce y Morales.

El presidente Arce lo subió al ring en los últimos meses, al instarlo a dar "un paso de humildad" para que acepte ser el candidato de la izquierda. Rodríguez aceptó, presentándose con el partido Alianza Popular, postulación que este jueves fue ratificada por el TCP.