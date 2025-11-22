Alto cargo ruso Ryabkov dice que una posible cumbre Putin-Trump está en la agenda

Imagen de archivo del presidente de EEUU, Donald Trump (dcha), saludando a su par ruso, Vladimir Putin, durante un encuentro en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Anchorage, Alaska, EEUU.

22 nov (Reuters) -La posibilidad de una nueva reunión entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y su par estadounidense, Donald Trump, está en la agenda, según afirmó un alto diplomático ruso.

"Yo no descartaría nada", dijo el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, en una entrevista para la revista estatal International Affairs, publicada el sábado. "La búsqueda de un camino a seguir continúa".

Ryabkov dijo que los contactos entre Rusia y Estados Unidos no se han suspendido y que los canales de diálogo siguen funcionando.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Trump y Putin se reunieron por última vez en Alaska en agosto, pero no llegaron a ningún acuerdo para resolver o pausar la guerra de Moscú en Ucrania. Un plan posterior para reunirse en Budapest fue suspendido de forma indefinida.

"Estamos trabajando de forma continuada. Tenemos formatos y canales bien establecidos. No todos estos canales son visibles o audibles, no todos necesitan ser discutidos públicamente, pero el hecho es que todo está en funcionamiento", comentó.

Asimismo, calificó de "impresionantes" los avances en el establecimiento del diálogo entre Moscú y Washington.

Ryabkov también comentó la posibilidad de una reunión trilateral con China y Estados Unidos sobre estabilidad nuclear, afirmando que Moscú no tiene intención de empujar a Pekín hacia ella.

"No tenemos ninguna pregunta para China sobre el asunto del control de armas y la estabilidad estratégica", dijo Ryabkov, quien añadió que Rusia no había recibido ninguna propuesta formal de Estados Unidos sobre una reunión de este tipo.

Con información de Reuters