Detienen en México a un posible sucesor de "El Mencho", extinto líder del cártel Jalisco

FOTO DE ARCHIVO: Miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en un lugar no revelado

Por Laura Gottesdiener ​y Ana Isabel Martinez

MONTERREY, México 27 abr (Reuters) - La Marina mexicana detuvo el lunes a Audias Flores, alias "El ‌Jardinero", un líder del ‌poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el estado occidental de Nayarit, visto como uno de los posibles sucesores del extinto capo de la droga Nemesio Oseguera, "El Mencho".

Flores, controlaba zonas con presencia del CJNG a lo largo de la costa del Pacífico mexicano. El gobierno de ​Estados Unidos ofrecía ⁠una recompensa de hasta 5 millones de dólares ‌a quien diera información que condujera a su ⁠captura, con fines de extradición.

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"En una ⁠operación planeada, desarrollada y ejecutada por la Secretaría de Marina, a través de sus Fuerzas Especiales, fue detenido en ⁠Nayarit Audias Flores Silva", informó en X el ​secretario de Seguridad Pública de México, ‌Omar García.

El Departamento del Tesoro ‌había identificado a Flores como un "importante narcotraficante extranjero". ⁠En 2021, un gran jurado estadounidense lo había acusado de conspiración para distribuir cocaína y heroína, entre otros delitos.

Esta detención supone un nuevo golpe para los cárteles mexicanos ​de la ‌droga tras el asesinato de "El Mencho", a principios de este año, una misión considerada como personal para García Harfuch, quien culpó al capo de intentar matarlo en 2020, hecho en el ⁠que murieron dos de sus guaruras.

Flores figuraba entre varios líderes regionales de alto rango que, según analistas de seguridad, podrían estar en una buena posición para tomar el control del cártel.

"Es una figura importante", dijo Carlos Olivo, exagente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, ‌por sus siglas en inglés) y experto en el CJNG. "(Su arresto) tendrá un mayor impacto en las operaciones del CJNG que la eliminación de Mencho", agregó.

La situación de seguridad en México está siendo objeto de un riguroso escrutinio ‌mientras el país se prepara para ser coanfitrión de la Copa Mundial de la FIFA este verano junto con Estados ‌Unidos y ⁠Canadá.

En febrero, fuerzas de seguridad mexicana realizaron un operativo en Jalisco, en el oeste del ​país, que terminó con la muerte del entonces líder del CJNG, "El Mencho".

Con información de Reuters