Netanyahu anunció la ampliación de la "zona de seguridad" en el Líbano

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció este domingo una ampliación de la denominada “zona de seguridad” establecida por las fuerzas israelíes en territorio libanés. Lo hizo en el marco de la ofensiva militar contra la milicia de Hezbolá.

En ese sentido, el mandatario explicó que la decisión busca “atajar definitivamente el riesgo de invasión” y alejar las fronteras de los disparos y de las armas antiaéreas que, según sus palabras, continúan representando una amenaza para Israel. Asimismo, las autoridades israelíes declararon abiertamente su objetivo de penetrar hasta el río Litani, considerado una frontera natural entre el sur de Líbano y el resto del país.

Sin embargo, mientras Hezbolá informó este sábado sobre la presencia de militares israelíes en la ribera sur del río, Israel no confirmó oficialmente ese extremo, lo que genera incertidumbre sobre el alcance real de la operación.

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Netanyahu anunció la ampliación de la "zona de seguridad" en el Líbano

A la vez, Netanyahu subrayó que en Líbano “hemos derrotado la amenaza de los 150.000 misiles y cohetes que apuntaban a la gente de Israel”, aunque reconoció que la milicia chií aún conserva capacidad para lanzar ataques. Por ello, indicó que ya trató con los comandantes militares la manera de “eliminar esta amenaza también”, dejando entrever que las operaciones podrían intensificarse en los próximos días.

En paralelo, el primer ministro destacó que Irán, Hezbolá y Hamás “no son ya fuerzas terroristas que amenacen nuestra existencia”, sino que se han convertido en “enemigos hostiles que luchan por su propia supervivencia”.

De esta manera, Netanyahu sostuvo que “en lugar de amenazarnos, nosotros les amenazamos a ellos”, reivindicando que Israel se encuentra en una posición ofensiva y con iniciativa dentro del territorio enemigo. Además, aseguró que “dijimos que cambiaríamos la cara de Oriente Próximo y lo hemos hecho”, remarcando que también se ha modificado la percepción de la seguridad en la región.

La advertencia de Netanyahu

En ese marco, se refirió a otras zonas de seguridad establecidas por Israel, como la que se extiende en Siria desde el monte Hermón hasta Yarmuk, y la Línea Amarilla de alto el fuego en Gaza, donde “más de la mitad del territorio está ocupado”. De igual modo, Netanyahu buscó transmitir un mensaje de fortaleza interna, apelando a la resistencia del pueblo israelí y valorando su actitud frente a un conflicto que ya se prolonga por más de dos años.

“Quiero expresar mi aprecio por todos vosotros, que lleváis en el frente más de dos años. Estamos decididos. Estamos luchando. Y con ayuda de Dios, estamos ganando”, afirmó en su mensaje difundido en redes sociales.

No obstante, la ampliación de la zona de seguridad en territorio libanés podría escalar aún más las tensiones regionales, dado que Hezbolá mantiene vínculos estrechos con Irán y cuenta con respaldo social en el sur de Líbano. En consecuencia, analistas advierten que la penetración hacia el río Litani podría desencadenar una respuesta más contundente de la milicia, lo que pondría en riesgo la estabilidad de la frontera y la seguridad de la población civil.