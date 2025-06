Boicot en el Mundial de Básquet sub 19: Jordania no se presentó a jugar contra Israel En repudio a la ofensiva israelí en Gaza, Jordania no se presentó al encuentro, aunque le valiera una derrota 20-0.

29 de junio, 2025 | 19.40 El sábado comenzó el Mundial de Básquet sub 19, que se disputa en Lausana, ciudad de Suiza. El campeonato juega con la participación de Israel, que debía jugar este domingo contra Jordania, que decidió no presentarse, en repudio a la ofensiva israelí en Gaza. La Asociación Israelí de Básquet criticó la decisión y pidió que el deporte no fuera "un campo de batalla político". Por el boicot jordano, la Federación Internacional de Básquet (FIBA) le dio el partido por ganado a Israel, que, oficialmente, se impuso por 20 a 0. "FIBA fue informada por la Federación Jordana de Baloncesto de su decisión de no participar en el partido Israel-Jordania de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA U19 2025 programado para hoy, domingo 29 de junio de 2025. El partido no tendrá lugar y se dará por perdido a favor de Israel", informó la máxima entidad del básquet. También hubo un comunicado de la Federación Jordana de Básquet (JBF). "La JBF solicitó no disputar el partido contra Israel en la Copa del Mundo de Suiza, previsto para hoy domingo 2 de junio", comenzó el comunicado de la Federación de Jordania. "En base a lo anterior, la FIBA ha decidido no celebrar el partido entre ambas partes hoy, y habrá una decisión para calcular el resultado a favor del equipo contrario", dijo la JBF en un comunicado previo a que se conociera la decisión de la FIBA. El día anterior, en su debut en el Mundial, el partido de Israel ante Suiza se interrumpió cuando un espectador irrumpió en la cancha con una bandera de Palestina. El hecho ocurrió menos de 20 segundos después de que empezara el encuentro: mientras Israel tenía la pelota, el hombre cruzó toda la cancha flameando la bandera palestina en repudio a la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, que mató a miles de civiles y obligó un desplazamiento multitudinario. Hinchas jordanos en el Mundial de Básquet sub 19. Qué dijo la Federación Israelí El presidente de la Asociación Israelí de Básquet, Amos Frishman, cuestionó la decisión del equipo jordano. "Lamento la decisión de la selección jordana. Esperaba que eligieran jugar y demostrar al mundo que hay otra forma, en especial en este momento", expresó. "Creo que el deporte debería ser un puente entre naciones y culturas, no un campo de batalla político", añadió Frishman en diálogo con el medio de comunicación israelí Walla. TWITTER

