Boric rechazó un viaje con Piñera y ya evalúa su equipo de gobierno

"Vamos a darle en el futuro prioridad a la Alianza del Pacífico. Ya he conversado con varios de los presidentes, en particular con Andrés López Obrador de México, con el presidente Iván Duque, de Colombia, y hemos estado en contacto también con la Cancillería de Perú", detalló Boric en un comunicado

El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, afirmó hoy que en política exterior su futuro Gobierno priorizará la relación con la Alianza del Pacífico y desestimó previsiblemente la invitación del mandatario saliente, Sebastián Piñera, para acompañarlo al Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) alegando que se dedicará a la conformación de su Gabinete.

Nacida por iniciativa del exgobernante peruano Alan García (2006-11), la Alianza del Pacífico se selló formalmente en junio del año 2012, con la participación de Chile, Colombia y México, además de Perú.

Boric, de 35 años y elegido presidente el 19 de diciembre en segunda vuelta con el 55,8% de los votos frente al candidato de extrema derechia José Antonio Kast (44,1%), confirmó que declinó la invitación de Piñera para acompañarlo a finales de enero a un viaje a Colombia para las cumbres de la Alianza del Pacífico y del Prosur, medida que no sorprendió.

Prosur está compuesto por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay y Perú y fue creado en marzo de 2019 en Santiago. "Nos parece que nuestras prioridades hoy día están en la conformación de equipos acá en Chile", expuso Boric, cuya urgencia pasa por crear su Gabinete y afinar el cambio de mando, que se celebrará el 11 de marzo, cuando se convertirá en el presidente más joven de la historia de Chile.

Agregó que conversó con Piñera previamente sobre su decisión para que no se entendiera como "un desaire de Estado". "Respecto a Prosur nos parece que es un agenda propia del mandatario Piñera, que está en su legítimo derecho", refirió Boric, quien anticipó que cuando asuma desarrollará una agenda en función de perspectivas de colaboración de acuerdo a los "tremendos desafíos" regionales y mundiales.

Entre ellos, destacó la pandemia del coronavirus, que en Chile ya causó 1,8 millones de casos y 39.000 muertos, la crisis climática y migratoria, la cooperación económica y el fortalecimiento de la democracia, informó la agencia de noticias AFP.

El diputado y senador electo Iván Flores (DC) señaló que la invitación de Piñera sólo saca de foco a Boric. "Creo que la invitación del presidente Piñera al presidente electo Gabriel Boric no solamente es poco oficiosa, sino que, además, saca de la prioridad que debe tener el próximo Gobierno"

En cuanto a esa prioridad, subrayó "que en el mes de enero haya un Gabinete conformado que permita no solamente dar certezas de gobernabilidad, sino que empiecen a hacerse las transferencias de información".

"Hay mucha expectativa sobre lo que debe hacer el Gobierno desde el primer día, lo ha dicho Gabriel Boric. En ese contexto, a qué ir a Prosur cuando ya habrán cuatro años para tomar las decisiones sobre cuáles son los organismos internacionales que le interesan a Chile", cerró el parlamentario. En cuanto al Gabinete, el timonel del Frente Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, reafirmó que para Apruebo Dignidad, la coalición de Boric, "es fundamental ampliar el arco", puesto que "sacó 31 diputados y cinco senadores de 50".

"Lo ha señalado con claridad el Presidente electo desde la segunda vuelta, incluso desde antes", recordó.

Camila Rojas, secretaria general de Comunes, sostuvo que "el voto juvenil, el voto de las mujeres, fue muy determinante para el triunfo" de Boric, "por lo que personalmente no tendría miedo a un Gabinete que refleje todo ese arco de apoyo que fue recibido en la elección misma".

Con información de Télam