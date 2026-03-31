Brasil: el gobierno de Lula amplió la licencia por paternidad

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializó este martes una reforma que modifica de manera progresiva la licencia por paternidad, con el objetivo de ampliar el tiempo de cuidado de los padres y equiparar derechos dentro del ámbito familiar y laboral. La iniciativa, debatida durante años en el Congreso, introdujo cambios clave en el sistema de seguridad social.

La nueva normativa estableció una ampliación gradual del beneficio, que pasará de los actuales cinco días a un máximo de 20 días en 2029. El esquema contempla una implementación escalonada: a partir de 2027, los trabajadores tendrán diez días de licencia; en 2028, el período subirá a 15 días; y finalmente alcanzará los 20 días al año siguiente. El derecho alcanza a padres en casos de nacimiento, adopción o guarda de niños y adolescentes. Hasta ahora, la legislación brasileña garantizaba apenas cinco días corridos pagos por el empleador, con la posibilidad de extender el plazo en empresas adheridas a programas de incentivo fiscal.

La ampliación de la licencia por paternidad era una discusión pendiente desde hace más de una década. Si bien la Constitución de 1988 ya contemplaba este derecho, dejaba en manos de una ley específica la definición de su duración, lo que había generado un vacío normativo que ahora busca saldarse. Con la sanción, además, se creó el llamado salario-paternidad como prestación dentro del sistema previsional. Esto implica que el costo del beneficio dejará de recaer exclusivamente sobre las empresas: los empleadores seguirán abonando el sueldo durante la licencia, pero luego serán compensados por el sistema de seguridad social.

Desde organizaciones que impulsaron la iniciativa, como la Coalición Licencia-Paternidad, la aprobación fue interpretada como un avance relevante hacia una distribución más equitativa de las tareas de cuidado. Según sostienen, una mayor participación de los padres en los primeros días de vida del niño puede tener efectos positivos tanto en el desarrollo infantil como en la recuperación de las madres. Además, se espera que la medida contribuya a reducir desigualdades de género en el mercado laboral, al acercar las condiciones entre maternidad y paternidad y disminuir el impacto diferencial que históricamente recae sobre las mujeres.

Casos en los que la licencia puede ampliarse

El texto contempló escenarios en los que el plazo puede extenderse más allá de lo previsto. Uno de los casos más significativos es el fallecimiento de la madre, situación en la que el padre podrá acceder a un período equivalente al de la licencia por maternidad.

También se prevén ampliaciones cuando el niño nace con alguna discapacidad, en adopciones en las que el padre asume la guarda de manera individual o en situaciones de parto anticipado. En casos de internación de la madre o del recién nacido, el inicio de la licencia podrá postergarse hasta el alta médica.