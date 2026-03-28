Lula reitera su apoyo a candidatura de Bachelet como próxima secretaria general de la ONU

FOTO DE ARCHIVO: La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, se reúne con residentes chilenos en Ciudad de México.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio ‌Lula ‌da Silva, dijo el sábado que su país, junto con México, seguirá respaldando la candidatura de la expresidenta chilena Michelle ​Bachelet para ⁠convertirse en la próxima ‌secretaria general de ⁠la ONU, a ⁠pesar de que Chile haya retirado su apoyo.

"Brasil, junto ⁠con México, seguirá apoyando ​la candidatura de ‌Michelle Bachelet al ‌cargo de Secretaria General ⁠de la ONU", dijo Lula en una publicación en X.

"Bachelet está ​altamente ‌cualificada y cuenta con las mejores credenciales para el cargo, habiendo sido presidenta de ⁠su país en dos ocasiones", agregó.

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El Gobierno de Chile anunció el martes que se abstendría de apoyar a ningún candidato en la ‌carrera. José Antonio Kast, quien tomó posesión como presidente de Chile este mes, ha criticado en repetidas ocasiones ‌la presidencia de Bachelet.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo ‌el miércoles ⁠que su país también seguirá apoyando ​la candidatura de Bachelet.

Con información de Reuters