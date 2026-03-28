Lula reitera su apoyo a candidatura de Bachelet como próxima secretaria general de la ONU

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el sábado que su país, junto con México, seguirá respaldando la candidatura de la expresidenta chilena Michelle Bachelet para convertirse en la próxima secretaria general de la ONU, a pesar de que Chile haya retirado su apoyo.
"Brasil, junto con México, seguirá apoyando la candidatura de Michelle Bachelet al cargo de Secretaria General de la ONU", dijo Lula en una publicación en X.
"Bachelet está altamente cualificada y cuenta con las mejores credenciales para el cargo, habiendo sido presidenta de su país en dos ocasiones", agregó.
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El Gobierno de Chile anunció el martes que se abstendría de apoyar a ningún candidato en la carrera. José Antonio Kast, quien tomó posesión como presidente de Chile este mes, ha criticado en repetidas ocasiones la presidencia de Bachelet.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo el miércoles que su país también seguirá apoyando la candidatura de Bachelet.
Con información de Reuters