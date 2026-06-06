El domingo 7 de junio más de 27 millones de peruanos definirán en un balotaje quién asumirá la presidencia para el período 2026-2031. En la segunda vuelta se enfrentarán el candidato izquierdista Roberto Sánchez y la derechista Keiko Fujimori. Según la última encuesta, la candidata de Fuerza Popular encabeza la intención de voto con tres puntos por encima del postulante de Juntos por el Perú.

Fujimori es considerada pro libre mercado y prometió mano dura contra la delincuencia, evocando la figura de su padre, el dictador Alberto Fujimori, que estuvo 16 años preso por crímenes a ⁠los derechos humanos en su gobierno (1990-2000). A diferencia de Sánchez, esta es la cuarta vez que compite por la presidencia del Perú, llegando al balotaje en todas y acumulando tres derrotas: ante Humala en 2011, Kuczynski en 2016 y Castillo en 2021.

Para estos comicios, la ex diputada se presentó como una política con mano dura para restaurar el ​orden y la estabilidad, mientras el país ⁠lidia con el incremento de homicidios y extorsiones, una de las mayores preocupaciones de la población. "Trabajaremos con las entidades financieras y ‌las plataformas de pago para identificar, rastrear, bloquear el dinero de las extorsiones", aseguró durante el último debate presencial, tras anunciar que militares y policías combatirán el crimen y que ⁠expulsará a los migrantes ilegales que cometan delitos.

Mientras que Sánchez se posiciona crítico a la situación actual en Perú y apunta contra la dependencia económica, la corrupción institucional y la desigualdad social que afecta especialmente a las zonas rurales. Quien resulte electo asumirá sus funciones el 28 de julio de 2026, junto con la nueva composición del Congreso bicameral elegido en abril.

Las prioridades de ambos candidatos, incluidas en sus campañas, son la seguridad ciudadana y el futuro del modelo económico. La primera vuelta tuvo una participación superior al 73% y una presencia fragmentada de 35 candidatos con aspiraciones a la presidencia. Según un informe de Directorio Legislativo, quien gane el balotaje tendrá una legitimidad de origen "muy acotada", dado que ambos candidatos para la segunda vuelta sumaron junto un 29,1% de los votos válidos de la primera vuelta.

¿Quién gana el balotaje 2026 en Perú?

Según el último sondeo de Ipsos Perú, Fujimori acumuló un 38% de intención de votos y Sánchez un 35%. Un 12% votaría en blanco y un 15% no precisó a quién votaría, por lo que aún continúan indecisos. En cuanto a la certeza del voto, en ambos casos el 74% de los encuestados aseguró que no cambiará de opinión, pero entre un 8% y 9% podría modificar su voto.

En lo que respecta a la distribución del voto en la segunda vuelta tomando en cuenta los emitidos en la primera, la encuesta indicó que Fujimori absorbería mayormente los de Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez y Jorge Nieto. Y Sánchez se quedaría mayormente con los de Ricardo Belmont y Alfonso López Chau.

Entre las principales razones porque las que los peruanos elegirían a Sánchez o a Keiko se encuentran "porque tiene las mejores propuestas y plan de gobierno" y "porque el otro candidato/a me parece la peor opción". En tercer lugar, eligen al presidenciable de Juntos por el Perú "porque representa un cambio" y la representante de Fuerza Popular "porque combatirá la delincuencia eficazmente".

Por último, la diferencia entre Lima y las provincias también será decisiva para definir a un ganador. La candidata de derecha lidera en Lima y el de izquierda en el interior del país y las zonas rurales.

El sur andino, con departamentos como Puno, Cusco y Arequipa, Sánchez obtiene sus mejores cifras, aunque el nivel de indecisión y el voto en blanco también es alto. De todas maneras, la ventaja de Fujimori en Lima no se ve replicada en los sectores de menor nivel socioeconómico ni en las provincias, donde se vive una disputa más reñida.

Cómo quedó el Congreso de Perú tras la primera vuelta

En los comicios generales del 12 de abril, los peruanos volvieron a votar por un Congreso bicameral, luego de tres décadas. Desde su independencia en 1821, el Parlamento había sido conformado por dos cámaras hasta 1993, tras la reforma de la Constitución bajo el régimen de Alberto Fujimori.

El modelo llegó a su fin en marzo de 2024 cuando los legisladores aprobaron una reforma de 53 artículos de la Carta Magna, que incluyó el restablecimiento de la bicameralidad y la posibilidad de reelección para los congresistas. Tras las elecciones de abril, el nuevo Congreso que asumirá el 28 de julio quedó distribuido de la siguiente manera:

Cámara de Senadores (60 escaños):

Fuerza Popular: 22 senadores.

Juntos por el Perú: 14 senadores.

Renovación Popular: 8 senadores.

Partido del Buen Gobierno: 7 senadores.

Partido Cívico OBRAS: 5 senadores.

Ahora Nación: 4 senadores.

Cámara de Diputados (130 escaños):