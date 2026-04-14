Amazon comprará la empresa de satélites Globalstar para plantar cara a Starlink, de Elon Musk

14 de abril, 2026 | 17.24

Por Deborah Mary Sophia ​y Akash Sriram

14 abr (Reuters) - Amazon.com anunció el martes que comprará Globalstar en una operación valorada en 11.570 ‌millones de dólares, para ‌reforzar su incipiente negocio de satélites en su intento por alcanzar a Starlink, de Elon Musk.

Las empresas tecnológicas están invirtiendo miles de millones de dólares para hacerse con el lucrativo mercado de la conectividad por satélite, pero será una tarea difícil igualar la red de Starlink, que cuenta con ​10.000 unidades. Con ⁠esta operación, Amazon suma las dos docenas de satélites ‌de Globalstar a su red actual de más ⁠de 200.

Amazon ha estado trabajando para ⁠ampliar su red mediante el despliegue de unos 3.200 satélites en la órbita terrestre baja para 2029, y aproximadamente la ⁠mitad de ellos deberían de estar en su posición ​antes de una fecha límite de julio. ‌También se está preparando para ‌lanzar sus servicios de Internet por satélite a finales ⁠de este año.

La red de satélites de Globalstar está diseñada para ofrecer conexiones fiables de bajo consumo de datos directamente a dispositivos móviles, o Direct-to-Device (D2D).

La tecnología elimina la necesidad ​de que ‌los dispositivos se conecten a torres de telefonía móvil terrestres, lo que los convierte en fundamentales para los servicios de emergencia y proporcionar conectividad en zonas con cobertura móvil limitada.

El acuerdo ayudará a Amazon ⁠a desplegar D2D a partir de 2028, informaron las empresas.

Por su parte, Starlink ya presta servicio a más de nueve millones de usuarios en todo el mundo. La unidad de SpaceX, que ofrece banda ancha de alta velocidad a través de terminales de usuario, también está desarrollando servicios D2D mediante colaboraciones con ‌operadores de telecomunicaciones como T-Mobile.

"Amazon se ha quedado rezagada respecto a Starlink en materia de banda ancha por satélite. La adquisición de Globalstar les permite recuperar terreno en su posición en el espectro D2D y dar un gran salto adelante en ‌el despliegue de D2D", dijo Armand Musey, presidente y fundador de Summit Ridge Group.

Las acciones de Globalstar, de Luisiana, subían más de ‌un 9% en ⁠las primeras operaciones, tras haber ganado más de un 6% en las últimas dos semanas ​por las noticias de conversaciones entre las empresas. Las acciones de Amazon avanzaban un 2,5 %.

Con información de Reuters

