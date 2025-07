Por el desfinanciamiento en obra pública, Milei postergó nuevamente la inauguración del Nudo Vial del Chacho en La Rioja

A pocos días de su esperada habilitación, la inauguración del Nudo Vial de la Rotonda del “Chacho” Peñaloza, que conecta la Ruta Nacional 75 con la avenida Ortiz de Ocampo, fue nuevamente postergada. La obra, que representa una mejora clave para la conectividad en la ciudad de La Rioja, arrastra una serie de demoras atribuidas tanto a cuestiones técnicas como al ajuste presupuestario nacional.

La fecha original prevista era el 17 de julio, pero debió ser reprogramada. Según explicó el titular de Vialidad Nacional en La Rioja, Alexis Wol, la postergación se debió a “una rotura de cloaca” ya solucionada. Además, indicó que actualmente se están colocando columnas de iluminación y realizando trabajos de pintura, con la intención de habilitar el paso vehicular “lo antes posible”.

Sin embargo, el retraso no es un hecho aislado. A lo largo de su ejecución, la obra sufrió paralizaciones intermitentes debido a la falta de envío de fondos por parte del Gobierno nacional, que mantiene una política de ajuste severo en la obra pública bajo la gestión de Javier Milei.

El proyecto del distribuidor vial del “Chacho” se convirtió así en un ejemplo de las consecuencias que trae el desfinanciamiento estatal, especialmente en infraestructuras estratégicas para la movilidad urbana. La falta de pagos a la empresa contratista generó incertidumbre en los plazos y avances de obra, afectando a miles de riojanos que transitan la zona.

Crece la preocupación por Vialidad Nacional

El Gobierno nacional oficializó este lunes la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), junto a otros organismos vinculados al transporte y la seguridad vial. Esta noticia generó preocupación entre los trabajadores del distrito La Rioja, donde se desempeñan alrededor de 160 empleados, en su mayoría bajo contrato.

Según indicó el secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines seccional La Rioja, Esteban Carrizo, en comunicación con medios locales, el 80% del plantel no tiene planta permanente, aunque es una medida que se veían venir: "La noticia no nos toma por sorpresa porque venimos trabajando en esto hace más de un año. Iniciamos un plan de lucha, pero no fue posible revertirlo”.

El dirigente gremial señaló, además, que hasta el momento no hubo precisiones sobre quién se hará cargo del mantenimiento de las rutas nacionales, y que el Gobierno no informó ni a los gremios ni a los trabajadores. “La idea del Gobierno es privatizar el mantenimiento de las rutas”, advirtió.

Carrizo confirmó que mantienen reuniones y comunicación constante con la Federación Nacional del gremio a la espera de definiciones. “Faltan precisiones con el personal, pero habría un período de transición durante el cual continuarían en funciones hasta que se reorganice todo”, añadió.

Por otra parte, los trabajadores de Vialidad Nacional en La Rioja se mantienen en estado de alerta y asamblea permanente frente a esta medida. "Queremos revertir el decreto o, por lo menos, declararlo institucional mediante algún recurso de amparo. Vamos a ir viendo cómo se van desencadenando las situaciones", concluyó Carrizo.