Crece la tensión en Vialidad Nacional: empleados riojanos sostienen asamblea permanente por la disolución del organismo

El Gobierno nacional oficializó este lunes la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), junto a otros organismos vinculados al transporte y la seguridad vial. Esta noticia generó preocupación entre los trabajadores del distrito La Rioja, donde se desempeñan alrededor de 160 empleados, en su mayoría bajo contrato.

Según indicó el secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines seccional La Rioja, Esteban Carrizo, en comunicación con medios locales, el 80% del plantel no tiene planta permanente, aunque es una medida que se veían venir: "La noticia no nos toma por sorpresa porque venimos trabajando en esto hace más de un año. Iniciamos un plan de lucha, pero no fue posible revertirlo”.

El dirigente gremial señaló, además, que hasta el momento no hubo precisiones sobre quién se hará cargo del mantenimiento de las rutas nacionales, y que el Gobierno no informó ni a los gremios ni a los trabajadores. “La idea del Gobierno es privatizar el mantenimiento de las rutas”, advirtió.

Carrizo confirmó que mantienen reuniones y comunicación constante con la Federación Nacional del gremio a la espera de definiciones. “Faltan precisiones con el personal, pero habría un período de transición durante el cual continuarían en funciones hasta que se reorganice todo”, añadió.

Por otra parte, los trabajadores de Vialidad Nacional en La Rioja se mantienen en estado de alerta y asamblea permanente frente a esta medida. "Queremos revertir el decreto o, por lo menos, declararlo institucional mediante algún recurso de amparo. Vamos a ir viendo cómo se van desencadenando las situaciones", concluyó Carrizo.

La preocupación por la obra pública

Bajo esta línea, otra de las principales medidas que generó rechazo en la gestión riojana es la paralización total de la obra pública, que dejó en incertidumbre los puestos de trabajos de distintos sectores de la provincia. En este sentido, la diputada Lourdes Ortiz apuntó contra el presidente y su gabinete por esta medida.

En diálogo con Radio La Torre, la diputada provincial afirmó: “Nos gobierna la desidia, la Nación abandonó viviendas, rutas, hospitales y edificios escolares. Solo inauguraron un Coto en Mar del Plata, un templo en Chaco y unos caniles en Olivos”.

La legisladora remarcó que la provincia de La Rioja se vio obligada a recuperar y continuar por su cuenta obras esenciales que Nación dejó inconclusas, al tiempo que cuestionó que el presidente Milei “desconoce el funcionamiento del Estado” y que su gabinete “es inexistente”, salvo por el ministro de Economía, Luis Caputo, al que calificó de “fugador serial”.

También se refirió al Ministerio de Seguridad, que a su entender se transformó en “la vedette del Gobierno” con Patricia Bullrich a la cabeza y una política represiva que, según denunció, se utiliza para perseguir a quienes piensan distinto. “La Argentina está desordenada, sin política pública, sin inversión, sin desarrollo y sin presencia presidencial en las provincias. Todo quedó abandonado”, concluyó.