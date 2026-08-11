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Ventaja de Lula sobre Flavio Bolsonaro se reduciría en balotaje en Brasil, según sondeo CNT/MDA

11 de agosto, 2026 | 12.08
Ventaja de Lula sobre Flavio Bolsonaro se reduciría en balotaje en Brasil, según sondeo CNT/MDA

La ventaja del presidente brasileño Luiz Inácio ‌Lula da Silva ‌sobre el senador Flavio Bolsonaro en una posible segunda vuelta de cara a las elecciones generales de octubre se ha reducido, reveló el martes ​una encuesta ⁠de CNT/MDA.

De acuerdo a la ‌encuesta, Lula obtendría el ⁠48,0% de los ⁠votos en una segunda vuelta frente al 39,1% de Flavio Bolsonaro, ⁠hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

En ​una encuesta realizada ‌en junio, Lula obtenía ‌el 49,3% de los votos ⁠y Bolsonaro el 36,8% en un balotaje.

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En un escenario de primera vuelta, Lula ​lideraría con ‌un 42,4% de los votos, prácticamente sin cambios respecto a la encuesta de junio, seguido por Bolsonaro ⁠con un 28,7%, Ronaldo Caiado con un 4,0%, Romeu Zema con un 3,3% y Renan Santos con un 2,8%.

Si ningún candidato obtiene más del 50% de los ‌sufragios válidos en la primera vuelta, los dos postulantes más votados pasan al balotaje.

CNT/MDA entrevistó a 2.002 personas entre el 5 ‌y el 9 de agosto en 140 municipios brasileños. El margen de ‌error ⁠de la encuesta es de 2,2 puntos porcentuales ​en cualquier dirección.

Con información de Reuters

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