Ventaja de Lula sobre Flavio Bolsonaro se reduciría en balotaje en Brasil, según sondeo CNT/MDA

La ventaja del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva sobre el senador Flavio Bolsonaro en una posible segunda vuelta de cara a las elecciones generales de octubre se ha reducido, reveló el martes una encuesta de CNT/MDA.
De acuerdo a la encuesta, Lula obtendría el 48,0% de los votos en una segunda vuelta frente al 39,1% de Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.
En una encuesta realizada en junio, Lula obtenía el 49,3% de los votos y Bolsonaro el 36,8% en un balotaje.
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En un escenario de primera vuelta, Lula lideraría con un 42,4% de los votos, prácticamente sin cambios respecto a la encuesta de junio, seguido por Bolsonaro con un 28,7%, Ronaldo Caiado con un 4,0%, Romeu Zema con un 3,3% y Renan Santos con un 2,8%.
Si ningún candidato obtiene más del 50% de los sufragios válidos en la primera vuelta, los dos postulantes más votados pasan al balotaje.
CNT/MDA entrevistó a 2.002 personas entre el 5 y el 9 de agosto en 140 municipios brasileños. El margen de error de la encuesta es de 2,2 puntos porcentuales en cualquier dirección.
Con información de Reuters