La Rioja consolida el vínculo con la UTN para fortalecer el desarrollo educativo y productivo

En el marco de los 40 años de la Facultad Regional La Rioja, el gobernador Ricardo Quintela recibió a autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para avanzar en una agenda común focalizada en la educación, producción y desarrollo local. El encuentro, con el rector Rubén Soro, tuvo como eje principal evaluar los desafíos actuales del sistema universitario argentino y su impacto en las provincias.

Tras la reunión, el decano José Nieto explicó que durante el encuentro se abordaron distintos temas, con especial énfasis en la situación actual de las universidades públicas en el país y en el rol estratégico que estas pueden cumplir en el desarrollo local. “A través de la educación superior, la investigación y la vinculación con el sector productivo, podemos incidir directamente en la realidad de cada provincia, y en particular, en la de La Rioja”, destacó al portal Medios Rioja.

Esta reunión se dio en el marco del reclamo de la comunidad universitaria al gobierno nacional por el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario con marchas y protestas en todo el país.

Preocupación por el actual contexto

Quintela compartió su mirada sobre la coyuntura política y económica del país. El mandatario expresó su preocupación por el impacto de la situación actual en el empleo y en las condiciones laborales, un tema que atraviesa tanto al sistema productivo como al educativo.

Este contexto refuerza la necesidad de fortalecer alianzas entre el Estado y las instituciones académicas, especialmente en provincias como La Rioja, donde la universidad pública tiene un papel central en la formación de recursos humanos y el desarrollo tecnológico.

Uno de los principales acuerdos del encuentro fue avanzar en una mayor articulación entre la UTN y el Gobierno provincial. Nieto calificó la reunión como un “primer paso fundamental” para generar vínculos concretos con los equipos de gestión.

En ese sentido, remarcó que la UTN cuenta con 30 facultades regionales especializadas en áreas estratégicas, lo que la convierte en un actor clave para impulsar políticas públicas orientadas al desarrollo productivo.

Además, se planteó la posibilidad de trabajar en conjunto con la Facultad Regional Córdoba, ampliando así el alcance de las iniciativas y potenciando proyectos interinstitucionales.

Del encuentro también participaron el ministro Federico Bazán y el secretario Hugo Vera, quienes forman parte de áreas estratégicas para la implementación de políticas públicas vinculadas al conocimiento y la industria.

La articulación entre universidad y Estado aparece como un eje prioritario para promover el crecimiento económico y social, en un escenario donde la innovación y la capacitación son determinantes.