Trump evalúa retirar parte de tropas de EEUU en Europa por tensión en la OTAN: funcionario

FOTO DE ARCHIVO: Ejercicio militar "Balkan Sentinel-25" en el campo de entrenamiento de Koren.

Por Gram Slattery y ​Steve Holland

WASHINGTON, 9 abr (Reuters) - El presidente Donald Trump, molesto por la falta de colaboración de los aliados ‌de la OTAN para ‌garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz y enfadado porque sus planes de adquirir Groenlandia no han avanzado, ha evaluado con sus asesores retirar parte de las tropas de Europa, informó el jueves a Reuters un funcionario de la Casa Blanca.

No se ha tomado ninguna decisión y ​la Casa Blanca ⁠no ha ordenado al Pentágono que elabore planes concretos ‌para una reducción de tropas en el ⁠continente, dijo el funcionario, que pidió ⁠permanecer en el anonimato para hablar de deliberaciones internas.

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No obstante, el mero hecho de que se estén manteniendo estas conversaciones ⁠pone de relieve lo mucho que se han ​deteriorado las relaciones entre Washington y sus ‌aliados europeos de la OTAN ‌en los últimos meses.

También sugieren que la visita a ⁠la Casa Blanca el miércoles del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, no logró mejorar de forma significativa las relaciones transatlánticas, que se encuentran posiblemente en ​su punto ‌más bajo desde la fundación de la OTAN en 1949.

Estados Unidos cuenta en la actualidad con más de 80.000 soldados en Europa y ha desempeñado un papel central en la arquitectura de seguridad ⁠europea desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 30.000 de esos efectivos se encuentran en Alemania, y un número considerable también está estacionado en Italia, el Reino Unido y España.

La OTAN no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El funcionario no especificó qué países podrían verse afectados ni cuántos ‌soldados podrían retirarse en última instancia si Trump decide seguir adelante con la idea.

Aunque Trump mantiene desde hace tiempo una relación tumultuosa con la OTAN —acusando durante años a las capitales europeas de escatimar en gasto de defensa—, los últimos tres ‌meses han sido especialmente turbulentos.

En enero, Trump provocó una crisis transatlántica al renovar sus amenazas de anexionarse Groenlandia, un territorio ultramarino ‌de Dinamarca.

Asimismo, ⁠desde que estalló la guerra con Irán el 28 de febrero, ha expresado su frustración ​porque los aliados de la OTAN no han ofrecido ayuda para reabrir el bloqueado estrecho de Ormuz, una ruta vital para el suministro energético mundial.

(Editado en español por Carlos Serrano)