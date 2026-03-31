A contramano de otras provincias, Formosa no reducirá colectivos por la noche y defiende su modelo sin subsidios

En contraste con provincias como Misiones y Corrientes que analizan limitar la circulación nocturna de colectivos, el Gobierno de Formosa descarta realizar una medida similar y mantiene la normalidad del transporte público para sus habitantes.

En contacto con el medio Radio Uno, el director de Tránsito de la ciudad capital, Fabián Olivera, fue contundente: "No se nos ocurre cortar el servicio a las 10 de la noche". En ese sentido, remarcó que el transporte urbano local funciona con normalidad hasta las 00 horas, y que incluso se busca sostener y mejorar la prestación.

Olivera destacó que el sistema en la ciudad lleva casi dos años funcionando sin subsidios, algo que convierte en una referencia regional. Al tiempo que subrayó que, a diferencia de otras ciudades, no se registran conflictos laborales. Uno de los cambios clave fue la reorganización de recorridos, que permitió reducir la necesidad de combinar líneas. "Antes un vecino tenía que tomar dos colectivos, hoy toma uno solo", ejemplificó Olivera.

En cuanto a los costos, Olivera reconoció que el Municipio realiza aportes, principalmente en combustible, pero defendió la decisión de sostener el servicio con un boleto que, según indicó, continúa siendo el más económico de la región, con un valor de 1.450 pesos.

En este sentido, destacaron el crecimiento en la cantidad de pasajeros transportados que fue en crecimiento de unos 7.000 u 8.000 boletos diarios en los inicios, a cerca de 20.000 en la actualidad. Además, se espera la incorporación progresiva de nuevas unidades, ya que el objetivo es que la flota ascienda a 60 colectivos y renovar los que ya se encuentran en funcionamiento.

Olivera insistió en que, además, se busca continuar fortaleciendo el sistema. "En otros lugares hay crisis del transporte y acá seguimos creciendo", afirmó, descartando cualquier posibilidad de recorte en el servicio nocturno.

La crisis del sistema de transporte en Corrientes y Resistencia

La crisis del transporte urbano se hace sentir en las ciudades de Corrientes y Resistencia, donde empresas del sector recortaron el servicio nocturno. Desde el viernes 27 de marzo en la capital correntina y el domingo 29 en la chaqueña, los colectivos dejan de circular desde las 22 y retoman recién a las 6, en una medida que se aplicará de manera indeterminada.

En ambos distritos, la decisión fue adoptada por las prestatarias con el argumento de reducir costos operativos y el consumo de combustible. En Corrientes, afecta a las líneas de ERSA y Transporte San Lorenzo, mientras que en Resistencia alcanza a unidades de ERSA, TCM y San Fernando, con excepción de algunos servicios específicos que continuarán con el mismo funcionamiento.