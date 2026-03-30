Otro golpe al bolsillo en Formosa: cuánto cuesta llenar el tanque con los precios actualizados

Las estaciones de servicio en Formosa volvieron a actualizar sus precios tras un nuevo aumento de los combustibles, en el marco de la desregulación del mercado y la actualización del impuesto definida por el Gobierno nacional. La suba encendió la alarma entre los consumidores por su impacto directo en el bolsillo de los formoseños.

En un contexto de ajustes recurrentes desde la llegada del gobierno libertario, con meses en los que se registraron hasta tres incrementos, los combustibles continúan en alza. En las estaciones de YPF, la nafta Súper se ubica en $2.050 y la Infinia en $2.253, mientras que el Diésel 500 alcanza los $2.238 y el Infinia Diésel los $2.350.

Por su parte, en Shell, la nafta Súper se vende a $2.109 y la V-Power a $2.399, en tanto que el diésel se comercializa a $2.317 en su versión común y a $2.533 en la línea premium. En el caso de Axion, trabajadores del sector indicaron que se prevé una actualización de precios en las próximas horas.

El impacto en la provincia

Uno de los aspectos que genera mayor malestar entre los consumidores es la diferencia de precios con otras provincias. En ese sentido, se observa que en distritos cercanos como Corrientes los valores son considerablemente más bajos, lo que profundiza la percepción de desigualdad regional.

El impacto de estos aumentos se siente especialmente en los trabajadores que dependen del uso diario de vehículos. Llenar un tanque de 80 litros en una camioneta o utilitario implica actualmente un gasto cercano a los $200.000, un costo que en muchos casos debe afrontarse cada una o dos semanas.

Este incremento no solo afecta el bolsillo de los usuarios, sino que también repercute en el costo del transporte y, en consecuencia, en los precios de bienes y servicios. Con una suba acumulada que ronda el 6% en lo que va de marzo, el escenario se mantiene incierto y refuerza la presión sobre el consumo en un contexto económico ya complejo.

Desde la provincia criticaron las políticas economías de Milei

El ministro de Economía de Formosa, Jorge Ibáñez, aseguró que existe un estado de negación sobre la crisis actual. Según el funcionario, el Gobierno ignora la profunda recesión que provoca cierres de fábricas y despidos masivos, sin ofrecer soluciones para reactivar la economía. Ibáñez destacó que la estrepitosa caída del consumo no solo afecta el poder adquisitivo de los ciudadanos, sino que también impacta en las finanzas provinciales y municipales debido a la consecuente baja en la recaudación de la coparticipación federal.

Asimismo, el titular de la cartera económica cuestionó la reforma laboral y el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES para financiar despidos en grandes empresas, y calificó la medida como una barbaridad contra los jubilados. El ministro advirtió que la apertura de importaciones y la pérdida de salarios destruyen el tejido industrial y comercial, desde pequeños kioscos hasta empresas emblemáticas.