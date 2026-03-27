Combustibles: el Gobierno tomó dos medidas para amortiguar la suba de precios

El Gobierno nacional dispuso un congelamiento de los impuestos a los combustibles y un aumento de la proporción de bioetanol en las naftas, con el objetivo de otorgar mayor flexibilidad a las refinadoras y amortiguar el impacto del precio del crudo en los surtidores, en el contexto de las fuertes subas del combustible en marzo producto de la guerra en Medio Oriente.

Por un lado, la Secretaría de Energía anunció que "desde el Gobierno Nacional se tomó la decisión de suspender el aumento del impuesto a combustibles para abril". De esta forma, quedarán congeladas las subas tanto del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) como del impuesto al dióxido de carbono (IDC) para el mes entrante.

Se trata de una medida con el objetivo de "mitigar el impacto del precio de la suba de petróleo en surtidor y acompañar al consumidor", agregó la dependencia que dirige María Tettamanti. Esto, sin embargo, no quita que las petroleras puedan seguir aumentando el precio base del litro de nafta, como hicieron sostenidamente durante marzo.

Energía habilitó una mayor mezcla de bioetanol en las naftas

En paralelo, la Secretaría de Energía habilitó a que se incremente el contenido de bioetanol en las naftas, según oficializó este viernes a través de la Resolución 79/2026 publicada en el Boletín Oficial.

La actualización técnica eleva el límite máximo de oxígeno permitido en las naftas hasta 5,6%, un cambio que habilita mayores niveles de mezcla con biocombustibles sin afectar las especificaciones de calidad vigentes.

"La medida apunta a dar mayor flexibilidad a la industria y a amortiguar eventuales subas en el precio de los combustibles en surtidor, protegiendo al consumidor", explicó la Secretaría de Energía en un comunicado.

Según explicó el Gobierno, la norma no modifica el corte obligatorio de bioetanol ni introduce nuevas exigencias para las refinadoras. En cambio, habilita que las empresas, de manera voluntaria, puedan incorporar hasta un 15% de bioetanol en las naftas, siempre dentro de los parámetros establecidos.

En la práctica, esto implica que las refinadoras contarán con mayor margen para definir la composición de los combustibles. En caso de optar por incrementar la proporción de bioetanol, podrán reducir en igual medida el componente fósil derivado del petróleo, lo que podría contribuir a moderar costos en un contexto de volatilidad internacional.

La adecuación responde a una cuestión técnica: el contenido de oxígeno en las naftas está directamente asociado al porcentaje de bioetanol incorporado. Por ese motivo, para permitir mezclas más altas sin incumplir los estándares de calidad, resultaba necesario ajustar ese parámetro. Por otra parte, la resolución no introduce cambios en el régimen del biodiésel, ya que la normativa vigente para el gasoil ya contempla mezclas de hasta el 20%.

El aumento de la nafta en Argentina por la guerra en Medio Oriente

Tal como advirtió El Destape, desde el comienzo de la guerra, el sábado 28 de febrero, los combustibles en la Argentina registraron un incremento promedio del 15% en naftas y del 14,6% en gasoil. La información surge del último informe al 19 de marzo del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), que releva los precios en surtidores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

De acuerdo con el informe del observatorio de la UBA, la nafta súper en CABA alcanzó los 1.813 pesos, lo que implica una suba del 16,2% desde el inicio de la guerra. En tanto, al 19 de marzo la nafta premium llegó a 1.987 pesos, con un aumento mensual del 11,7%. No obstante, el relevamiento del portal Surtidores en estaciones de YPF en CABA ubica el litro de nafta súper en 1.912 pesos y el de premium en 2.090 pesos al día 23 de marzo.

Por su parte, el gasoil común —el de mayor consumo— se ubicó en 1.867 pesos por litro, con un incremento del 15,6%, mientras que el gasoil premium alcanzó los 2.041 pesos, con una suba del 12,1%, según el IIEP-UBA al 19 de marzo. A su vez, el portal Surtidores indica que en lo que va de marzo el gasoil común llegó a 1.960 pesos y el premium a 2.162 pesos en CABA.