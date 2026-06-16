Tarifas eléctricas: el Gobierno de Formosa insiste con medidas para compensar el impacto en el Norte Grande

Formosa volvió a cuestionar el impacto de la política energética nacional sobre las provincias del Norte Grande, en un escenario marcado por los aumentos de las tarifas eléctricas derivados de la reducción de subsidios y la reconfiguración del esquema de precios impulsada por el Gobierno nacional. Desde la provincia advierten que estas medidas afectan con mayor intensidad a los hogares de menores ingresos y a las regiones con mayores dificultades estructurales.

En ese marco, el presidente del directorio de Recursos y Energía de Formosa S.A. (REFSA), Fernando De Vido, respaldó los planteos realizados por el gobernador Gildo Insfrán y por los mandatarios del Norte Grande, quienes vienen reclamando un tratamiento más equitativo para la región. Según sostuvo, existe una preocupación compartida por el impacto que las decisiones adoptadas en materia energética tienen sobre las provincias del norte argentino y sus usuarios.

Al cuestionar la equidad del esquema tarifario vigente, De Vido sostuvo que los costos de la energía habían experimentado aumentos considerables. Según expresó, algunos componentes registraron incrementos de hasta el 10.000%, mientras que el costo de la potencia aumentó cerca del 3.800%, trasladándose dichos incrementos a los usuarios sin medidas compensatorias adecuadas.

De Vido recordó además que, a comienzos de junio, el gobernador Gildo Insfrán participó junto a los mandatarios del Norte Grande de una reunión en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en la Ciudad de Buenos Aires. Del encuentro también formaron parte el ministro del Interior, Diego Santilli, y el secretario general del organismo, Ignacio Lamothe, donde se analizaron distintos temas vinculados al desarrollo y la integración regional.

Entre los planteos presentados estuvo la creación de una tarifa diferencial para las provincias del norte durante los meses de altas temperaturas, una iniciativa orientada a compensar el mayor consumo eléctrico que genera la demanda estacional. Según explicó el titular de REFSA, los gobernadores sostienen que la medida apunta a corregir asimetrías históricas y equiparar la situación de la región con otros esquemas de beneficios vigentes en el país, como los que alcanzan a las zonas de bajas temperaturas.

“Los gobernadores lo han remarcado y por eso piden una tarifa diferencial, en la búsqueda de una mayor equidad con otras regiones que ya cuentan con beneficios específicos vinculados a sus condiciones climáticas”, señaló el funcionario.

El gas en el Norte Grande

Respecto de la situación del gas en las provincias del norte, los gobernadores solicitaron al ministro Santilli la necesidad de avanzar en la infraestructura necesaria para que se conecte el gas natural al NOA y al NEA. “El Gobernador ha planteado el tratamiento en la habilitación del Gasoducto del NEA, que está finalizado, en nuestro caso, hasta la localidad de Ibarreta”, señaló De Vido y enfatizó: “Necesitamos el cupo de gas que nos permita tratar con equidad y posibilitar la radicación de inversiones que vean en esa fuente energética la alternativa para desarrollarse”.

A su vez, puso de resalto que “REFSA tiene la tarifa más baja del país hacia los usuarios”, marcando que “con gran esfuerzo se puede sostenerla” desde el Gobierno provincial “con obras de infraestructura, inversiones y absorbiendo una parte del costo de la distribución” ante “un modelo económico como el libertario que no contempla un desarrollo del interior y una mirada hacia los sectores más vulnerables”, concluyó.