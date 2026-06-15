Aval científico en Argentina: el inesperado veredicto de los cardiólogos sobre el reloj inteligente más buscado

Un estudio concluyó que el smartwatch puede registrar la actividad eléctrica del corazón con una precisión equivalente a la de los electrocardiogramas.

El Samsung Galaxy Watch8 sumó un nuevo respaldo científico en Argentina tras una investigación presentada durante el Congreso Nacional de Cardiología 2026, realizado en Rosario. El estudio concluyó que el smartwatch puede registrar la actividad eléctrica del corazón con una precisión equivalente a la de los electrocardiogramas convencionales de 12 derivaciones, lo que refuerza su potencial como herramienta para el monitoreo cardiovascular.

La investigación fue realizada sobre 225 pacientes mediante el análisis de 507 electrocardiogramas. Los resultados mostraron una alta concordancia entre las mediciones obtenidas con el reloj inteligente y los equipos médicos tradicionales, tanto en personas sanas como en pacientes con distintas patologías cardíacas, incluidos adultos y niños.

Un reloj inteligente que amplía las posibilidades del monitoreo cardíaco

Según los datos presentados, el Galaxy Watch8 logró identificar con precisión casos de fibrilación auricular, extrasístoles, alteraciones del pulso en pacientes con cardiopatías congénitas operadas e incluso registrar correctamente la actividad cardíaca de personas con marcapasos.

El trabajo también incluyó una prueba de concepto denominada ECG Calculator Watch, una herramienta desarrollada por el equipo médico que permite calcular el eje eléctrico del corazón a partir de mediciones realizadas desde la muñeca y el tobillo. El sistema obtuvo un margen de error de apenas 5,9 grados, abriendo nuevas posibilidades para el seguimiento cardíaco desde el hogar.

Las funciones de salud que incorpora el Galaxy Watch8

Además del electrocardiograma bajo demanda, el Galaxy Watch8 incorpora nuevas funciones orientadas a la prevención cardiovascular gracias al BioActive Sensor y al uso de inteligencia artificial.

Entre ellas se destaca Carga Vascular (Vascular Load), una herramienta que analiza la onda de pulso mientras el usuario duerme para evaluar el nivel de estrés y la rigidez de los vasos sanguíneos. También suma el Índice de AGEs, que estima la acumulación de azúcares y proteínas en los tejidos como indicador del envejecimiento biológico.

El reloj también ofrece monitoreo pasivo del ritmo cardíaco, con alertas cuando detecta pulsaciones anormalmente altas o bajas, además de buscar de forma automática patrones compatibles con fibrilación auricular.

El Galaxy Watch8 incorpora también nuevas funciones orientadas a la prevención cardiovascular.

Por otra parte, la función Puntuación de Energía (Energy Score), impulsada por Galaxy AI, combina la información del descanso con los datos de la carga vascular para estimar el estado de recuperación del organismo y advertir cuándo el cuerpo necesita reducir la intensidad de la actividad diaria.

Samsung aclaró que estas funciones están destinadas al bienestar y al seguimiento de la salud, y no reemplazan el diagnóstico ni el tratamiento realizado por profesionales médicos.