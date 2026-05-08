Acceso a la luz: REFSA defendió los controles del sistema eléctrico y rechazó irregularidades

Tras los cuestionamientos sobre supuestas inconsistencias en la liquidación del servicio, desde la empresa pública de Recursos y Energía de Formosa S.A (REFSA) ratificaron la transparencia y eficiencia en la gestión sobre la facturación. “No existen irregularidades en la facturación ni en la medición del consumo de los usuarios denunciados”, detalló el director del organismo Fernando De Vido.

Desde la compañía remarcaron que todos los procesos de control se realizan en conjunto con el organismo competente.

Controles técnicos y revisión del suministro

Según detalló De Vido, el caso fue analizado junto al Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos, donde se llevaron adelante verificaciones técnicas sobre el suministro N° 00337001200. “El consumo registrado en el medidor coincide plenamente con los valores facturados”, sostuvo el funcionario, al remarcar que no se detectaron anomalías en el sistema.

El informe oficial indicó un consumo de 4.800 kWh en los últimos 123 días, correspondiente a los bimestres 2 y 3 de 2026, y aclaró que las comparaciones se realizan sobre períodos equivalentes de años anteriores.

Las explicaciones de REFSA se dieron luego de planteos públicos de la exdiputada provincial Gabriela Neme, quien denunció presuntas irregularidades en la facturación del servicio eléctrico. La dirigente, en declaraciones al portal Opinión Ciudadana, señaló aumentos en los consumos que, según su postura, no se condicen con el uso real de los usuarios, mencionando variaciones de hasta el 120%. Desde REFSA rechazaron esas interpretaciones y calificaron las afirmaciones como “supuestos sin pruebas concretas”.

Tarifa, subsidios y canales de atención

De Vido también aclaró que la definición de tarifas eléctricas y subsidios corresponde exclusivamente a la Secretaría de Energía de la Nación, y no a la distribuidora provincial. Además, la empresa instó a los usuarios a canalizar reclamos por vías oficiales.

“Cada caso es atendido con seriedad y respaldo técnico”, destacó el titular de REFSA. Además, desde la empresa estatal reafirmaron su compromiso con la transparencia y el control técnico del sistema eléctrico, al tiempo que pidieron que cualquier consulta se realice por los canales formales para garantizar seguimiento y trazabilidad de los reclamos.

El proyecto para reducir los costos

Ante el impacto de los aumentos en las tarifas eléctricas impulsados por el Gobierno libertario, provincias del Norte Grande avanzan en una propuesta legislativa para establecer un esquema más equitativo que permita aliviar el costo de la energía en la región. La iniciativa acompaña el proyecto presentado por legisladores de Formosa en la Cámara de Diputados de la Nación.

“Es inviable para nuestras provincias”, afirmó la senadora nacional Lucía Corpacci en declaraciones a Agenfor, al señalar que las condiciones climáticas de la región generan una alta demanda eléctrica tanto en verano como en invierno. Además, remarcó que en muchas localidades no hay acceso al gas natural, lo que profundiza la dependencia de la electricidad. La propuesta prevé subsidios segmentados, con una cobertura del 50% para familias de menores ingresos y del 35% para sectores medios, frente a tarifas que calificaron como “totalmente impagables”.