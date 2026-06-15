Portugués Nunes espera que Dias esté en forma para el primer partido del Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Portugal

El portugués Matheus Nunes considera que su compañero Rubén Dias es una pieza clave de la selección, ‌y espera que el ‌experimentado defensa central esté en condiciones de jugar el miércoles en el partido inaugural del Mundial contra la República Democrática del Congo.

Dias, que juega con Nunes en el Manchester City, se entrenó por separado del resto de la plantilla el lunes por motivos no revelados, lo que ha despertado el temor ​entre los aficionados portugueses ⁠de que no pueda estar disponible para el partido ‌del Grupo K en Houston.

"Obviamente, queremos que esté ⁠presente en todos los partidos porque ⁠es muy importante", declaró Nunes a periodistas en la concentración del equipo el lunes. "Todos sabemos lo importante que es para esta selección. ⁠Es uno de los líderes, una voz muy presente ​tanto en el vestuario como fuera de ‌él".

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"Espero que esté bien para el ‌primer partido y también para el resto del Mundial".

Nunes ⁠también respondió a las críticas de la prensa de su país por la llegada tardía de la selección al torneo y por un muy publicitado uso de las instalaciones de la playa ​en su ‌campo de entrenamiento de Florida. "Eso siempre formó parte del plan de trabajo", explicó.

"Vamos a la playa por las mañanas para adaptarnos al clima, porque obviamente (...) paso todo el año jugando en Manchester, y allí no hay ⁠tanto sol ni calor, y es una diferencia enorme".

"Creo que es perfectamente normal. No debería dar la impresión de que pasamos más tiempo en la playa que entrenando. Por la mañana vamos a la playa y luego, por la tarde, hacemos nuestro entrenamiento habitual todos los días", agregó.

La versatilidad de Nunes ofrece opciones de selección ‌al DT de Portugal, Roberto Martínez, y el jugador de 27 años, nacido en Brasil, afirmó que está contento de que se le considere tanto centrocampista como lateral.

"Me siento cómodo en ambas posiciones, creo que me desenvuelvo bien en las dos", señaló. "Llevo ya ‌casi una temporada y media jugando de lateral, así que estoy más que acostumbrado a todo lo que implica esa posición".

"También he jugado ‌como extremo izquierdo ⁠y he ocupado todo tipo de posiciones en las que creo que puedo rendir. Diría que me ​siento cómodo en ambas posiciones. La verdad es que, por el momento, no tengo ninguna preferencia".

Con información de Reuters