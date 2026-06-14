Solve for Tomorrow: junto a Samsung, Formosa apuesta a la formación estudiantil con propuestas innovadoras de impacto social

Junto a Samsung, el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación de Formosa fue sede de una nueva jornada del programa internacional Solve for Tomorrow, iniciativa educativa para jóvenes que tuvo el acompañamiento de la Red de Clubes Digitales.

La actividad se desarrolló el pasado viernes 12 de junio y reunió a estudiantes, docentes, facilitadores y autoridades provinciales con el objetivo de promover el desarrollo de proyectos tecnológicos orientados a dar respuesta a problemáticas concretas de las comunidades.

Previamente, los facilitadores participaron de un taller sobre metodologías de innovación abierta y, durante esta nueva instancia, pusieron en práctica los conocimientos adquiridos para avanzar en la elaboración de propuestas.

Solve for Tomorrow es un programa educativo global destinado a estudiantes y docentes de escuelas secundarias públicas que busca fomentar el uso de herramientas vinculadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas para generar soluciones innovadoras a desafíos sociales y comunitarios.

Detalles para la educación

En diálogo con Agenfor, el director del Instituto Politécnico Formosa, Horacio Gorostegui, destacó que la provincia mantiene una política sostenida de promoción de iniciativas destinadas a jóvenes y niños, vinculadas especialmente a la educación científica y tecnológica.

En ese sentido, remarcó la importancia de este tipo de encuentros y los vinculó con programas provinciales orientados al desarrollo de la economía del conocimiento. Además, recordó que durante la edición anterior del certamen varios proyectos formoseños lograron avanzar hasta las instancias finales.

Por su parte, el director de Gestión y Desarrollo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, Diego Ortíz, señaló que la actividad ratifica el objetivo de poner la ciencia y la tecnología al servicio de la comunidad.

El funcionario Ortíz explicó que durante el proceso se identificaron 23 problemáticas que serán acompañadas por técnicos y profesionales para desarrollar soluciones viables a lo largo del año. Según precisó, trece de los quince Clubes Digitales que comenzaron sus actividades en 2026 participaron de la jornada impulsada por la empresa y la provincia.

La iniciativa forma parte de la agenda anual de la Red de Clubes Digitales y busca fortalecer las capacidades de los jóvenes formoseños para generar proyectos innovadores con impacto social, promoviendo el desarrollo tecnológico y la participación comunitaria.

Desde la organización también destacaron la amplia convocatoria alcanzada, con la participación de jóvenes provenientes de distintas localidades de la provincia, entre ellas Pirané y Villa Dos Trece, además de integrantes de "Conectar para Incluir", el club digital adaptado para personas con discapacidad.